Un mare maestru de șah joacă singur împotriva a 140.000 de oameni. Campionul știe deja cum se va termina totul

Mega-meciul îl prezintă pe numărul unu mondial indiscutabil, norvegianul Magnus Carlsen, jucând șah freestyle online împotriva „lumii”, scrie Sky News.

Jocul, care a început pe 4 aprilie, permite Team World să voteze pentru fiecare mișcare, iar fiecare parte are 24 de ore pentru a-și juca mutarea.

În șahul liber, nebunii, caii, turele, regina și regele sunt amestecați aleatoriu pe tablă, în timp ce pionii rămân în locurile lor obișnuite. Formatul este popular deoarece permite jucătorilor să fie mai creativi și să evite memorarea.

Descris drept „Magnus Carlsen versus The World”, meciul era anticipat ca avându-l câștigător pe Carlsen cu o marjă largă, dar oponenții săi din Team World ar putea forța acum o remiză dacă îi dau șah lui Carlsen de trei ori.

„În acest moment, ne îndreptăm spre o remiză prin șah perpetuu”, a transmis Carlsen într-un comunicat.

"Am simțit că am fost un pic mai bine la începutul deschiderii, apoi poate că nu am mai jucat exact așa. Sincer, de atunci, nu mi-au dat nicio șansă. Așa că acum, cred, doar se îndreaptă spre remiză".

Magnus Carlsen, numărul 1 mondial indiscutabil timp de mai bine de un deceniu

Magnus Carlsen este o vedetă a șahului. A devenit mare maestru la 13 ani și se bucură de un statut de celebritate pe care puțini alți jucători îl au. Tânărul de 34 de ani a devenit cel mai bine clasat jucător din lume în 2011 și a câștigat cinci campionate mondiale. A obținut cel mai mare rating de șah de 2882 în 2014 și a rămas numărul unu mondial incontestabil timp de mai bine de un deceniu.

Anul trecut, a renunțat la un turneu din New York după ce a refuzat să-și schimbe blugii pe care îi purta. Ulterior a acceptat o amendă, iar oficialii au fost de acord să relaxeze codul vestimentar.

Acesta este al treilea joc online care stabilește recorduri împotriva „The World”. În 1999, marele maestru rus Garry Kasparov a jucat împotriva a peste 50.000 de oameni prin Microsoft Network, într-un meci pe care l-a câștigat după patru luni.

Marele maestru indian Viswanathan Anand și-a câștigat anul trecut meciul împotriva a aproape 70.000 de jucători pe Chess.com, care găzduiește și meciul lui Carlsen.

