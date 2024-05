Pastila de Șah, o nouă emisiune marca Sport.ro. Cine este prezentatorul Matei Cristea: Eu, la 12 ani, jucam cu seniori de 70

Astfel, în fiecare zi de marți, Matei Cristea îți arată strategiile și tacticile care te vor face un jucător mai bun.

Emisiunea se adresează celor care vor să învețe primele noțiuni ale șahului, dar și celor care vor să afle tehnicile utilizate de jucătorii profesioniști.

Matei Cristea, prezentatorul emisiunii Pastila de Șah, are 16 ani, este elev de liceu și spune că a ales să îmbine pasiunea pentru șah cu spiritul antreprenorial, motiv pentru care face lecții de șah cu cei mici, dar și cu persoanele care vor să-și dezvolte acest hobby.

„M-am apucat să joc șah încă de la grădiniță, de la vârsta de 5 ani, din poftă pentru bomboane. Antrenorul de la opționalul de șah aducea bomboane la ore.

Doar că voia să concurpm pentru ele. La finalul lecțiilor, ne punea să jucăm partide între noi și doar cei care câștigau primeau bomboane. Fiind o persoana competitivă, acest aspect mi-a plăcut și m-a făcut să-mi doresc să devin mai bun.”

Cel mai bun rezultat la competițiile de șah a fost la vârsta de 11 ani, când Matei a luat locul 2 național.

„La primele mele concursuri, am simțit ce înseamnă să pierzi și ce este adevărata competiție. Pot spune că primele concursuri au fost un adevărat dezastru.

Se cutremurau pământurile și nu mă mai opream din plâns la fiecare meci pierdut, dar dorința de a câștiga era mai mare decât frica de a pierde”.

Mai apoi, a început să participe la turnee de tip open, unde nu există categorie de vârstă. ”Eu, la 12 ani, jucam cu seniori de 70”.

Deși a luat o pauză de la șahul de performanță, Matei Cristea nu a renunțat la ideea de a-i introduce pe alții în tainele acestui joc.

„Nu mă compar cu cei din topul categoriei mele de vârstă care se antrenează zilnic, dar am început să învăț lumea cunoștințele pe care le-am acumulat în perioada aceasta, într-un mod amuzant și ușor de înțeles în mediul online. În prezent, am un rating fide la Șah clasic de 1734, rating pe care-l am de aproape 4 ani”.



Sport.ro îți prezintă Pastila de Șah! Episodul 1: mutări speciale și un mit popular greșit pe www.sport.ro

Puteți descoperi tainele primilor pași în șah, alături de Matei Cristea, pe Sport.ro, în cadrul emisiunii „Pastila de șah”.

