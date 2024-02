Un băiat de 8 ani a devenit cel mai tânăr jucător de șah din toate timpurile care a învins un maestru de renume

Băiatul din Singapore și-a primit titlul după ce l-a învins pe Jacek Stopa, în vârstă de 37 de ani, din Polonia, în a patra rundă a turneului Burgdorfer Stadthaus Open din Elveția, potrivit CNN.

Recordul anterior i-a aparținut lui Leonid Ivanovic în vârstă de opt ani după ce, luna trecută, a devenit primul jucător cu vârsta sub nouă ani care a bătut un maestru la un joc clasic. Însă Asheath este cu cinci luni mai mic decât băiatul din Serbia, luându-i astfel locul.

„M-am simțit uimitor și am fost mândru de jocul meu și de cum am jucat, mai ales după ce la un moment dat am fost mai puțin bun, dar am reușit să îmi revin”, a spus Kaushik.

Născut în India, în 2015, Ashwath deja s-a făcut cunoscut după ce a câștigat mai multe turnee pentru copii, în mai multe părți ale lumii.

Sursa: CNN Etichete: , , Dată publicare: 21-02-2024 08:48