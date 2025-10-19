Un inginer din Carolina de Nord obține piele din celule vii de vacă. Materialul cultivat reduce poluarea industriei

19-10-2025 | 08:47
În Carolina de Nord, un inginer biomedical a reușit ceva ce părea imposibil: să obțină piele, din celule vii de la o vacă. Iar animalul nu a avut de suferit.

Știrile PRO TV

Inovația lui ar putea transforma o industrie de 400 de miliarde de dolari, pentru că e o alternativă sustenabilă la pielea tradițională.

Într-un laborator din orașul american Raleigh, acest inginer biomedical cultivă piele reală din celule vii de vacă.

George Engelmayr, inginer biomedical: „Suntem prima companie din lume care a vândut un produs din piele cultivată. Este o piele crescută fără a răni animalul, din celulele unei vaci care este încă în viață."

Numele ei este Angel, o vacă salvată care pășunează încă într-un adăpost pentru animale domestice din statul New York. Aici, în Carolina de Nord, celulele ei cresc pe structuri vegetale, formând foi subțiri și zbârcite, care arată ca pielea.

George Engelmayr, inginer biomedical:Când celulele se atașează de aceste țesături, ele încep să formeze colagen și alte proteine similare cu cele din pielea convențională."

În locul tăbăcirii chimice, inginerul folosește scoarță de copac. E parte a efortului său de a produce piele fără poluare și fără durere.

George Engelmayr, inginer biomedical:Am ales să mă concentrez, înainte de toate, pe a nu face niciun rău animalelor."

Compania dezvoltă produse din piele cultivată

Este o inovație care ar putea reduce deșeurile și emisiile din industria pielii, evaluată la 400 de miliarde de dolari.

George Engelmayr, inginer biomedical:Aceste piei tăbăcite vegetal sunt cunoscute pentru faptul că devin mai frumoase odată cu trecerea timpului, dezvoltând în cele din urmă o patină unică."

Momentan, în firmă sunt confecționate manual portofele și bijuterii, din „pielea” obținută. Însă, pe măsură ce oamenii de știință perfecționează rezistența și textura materialului, compania plănuiește ca anul viitor să treacă la curele de ceas și genți.

Sursa: Pro TV

Etichete: descoperire, inginer, carolina de nord,

Dată publicare: 19-10-2025 08:45

