Un fermier din Dolj și-a aruncat recolta de fasole, sătul de samsari: ”Să produc cu 5 lei și să vând cu 3? Mai bine o arunc”

Fermierii români au început să-și arunce recoltele, bogate anul acesta, exasperați de prețurile de nimic pe care le oferă samsarii și de felul în care îi ”ajută” statul.

Astfel, după ce pe rețelele sociale circulă deja imagini cu legumicultori care își aruncă roșiile, a venit rândul unui fermier din Dolj să arate cum își aruncă pe marginea drumului recolta de fasole păstăi, scrie Agrointel.

Omul spune că samsarii nu-i dau mai mult de 3 lei pe un kilogram de fasole păstăi, în condițiile în care pe el îl costă minim 5 lei să producă acel kilogram.

agrointel.ro

”Vor marfă degeaba cu 3 lei, să le dăm la bișnițari de acasă, nu mai bine o aruncăm decât să le dăm? Trebuie să fim uniți cu adevărat, fiți uniți!”, a scris fermierul oltean pe rețelele sociale.

”Sunt legumicultor de peste 15 ani de zile și produc legume în solarii și în câmp. Am acum un hectar de fasole cultivată în spații protejate. În solar am renunțat să o mai recoltez, mai bine o las să se usuce, deoarece prețurile sunt atât de mici încât nu îmi convine să o mai vând așa. Mulți au lăsat mesaje că fasolea era stricată, nu, nu era, am lăsat-o o zi, două, nu a luat-o nimeni și am mers și am aruncat-o în câmp.

Nu se apropia nimeni să o cumpere la un preț decent și să o dau lor cu 3 lei, eu nici munca zilierilor pe care i-am avut la cules nu mi-o scoteam. Transportul este 500 de lei, ca să culeg fideluța îmi trebuie 10 oameni pe care-i plătesc în total cu 2.000 de lei, plus taxele de piață, eu ies în pagubă, dar eu de ce o mai culeg, cu ce mă aleg? Aici are de câștigat doar samsarul și zilierul. Păi cules, transport, piață, ajung la 5 lei/kg și eu să dau cu 3 lei? Mai bine o arunc!”, a spus supărat legumicultorul doljean pentru publicația citată.

”La noi în Oltenia se pun kiwi și banane”

Fermierul susține că, decât să primească sprijin de la Guvern pentru legume în spații protejate, mai bine autoritățile ar lua măsuri în ceea ce privește importurile din alte țări.

”Noi ar trebui să producem 10 tone de fasole, dar nu am mai recoltat-o, am lăsat-o să facă boabe și moare colo, în câmp. La ora actuală, mai durează minim o săptămână pe piață și o să se importe din Polonia, din Ungaria. Noi nu o să mai avem marfă în piață și o să fie la un preț atractiv pentru ei, la 10 lei/kg. În fiecare an s-a întâmplat la fel, ei sunt subvenționați de stat, au mașinării, noi lucrăm cu oameni.

Eu aș produce puțin mai târziu, dar nu găsesc personal care îmi trebuie zilnic. La noi, în sudul Olteniei, se pune zmeură, afine, kiwi, chiar bananieri și vin autocarele și iau persoanele. Ei oferă o masă pe zi, 200 de lei și le plătesc și contribuțiile către stat, ei lucrează cu 2.000-3.000 de persoane. Deci nu avem nici forță de muncă. Așa va fi și la castraveți, roșii, ați văzut tomate cu 1 leu din fermă?”, a mai spus fermierul doljean.

