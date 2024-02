Motivul straniu pentru care un fermier pune lenjerie inimă pepenilor din grădină

În ciuda glumelor de pe rețelele sociale în urma postării există un motiv bine întemeiat pentru care un fermier a ales să pună lenjerie intimă din dantelă pepenilor pe care îi cultivă, scrie Daily Star.

Aparent, chiloții permit fructelor să respire, iar folosirea lenjeriei intime pentru a ridica pepenii din pământ elimină riscul de putrefacție, menținându-i proaspeți.

„Mă simt inferior! Până și pepenele este mai sexy decât mine!”, „Fermierii preferă (chiloții) din dantelă, deoarece este translucidă, ceea ce o face ușor de observat și este respirabilă”, sunt unele dintre glumele care au invadat postarea fermierului.

Beneficiile pepenelui roșu

Iată câteva dintre beneficiile pentru sănătate ale pepenelui roșu.

„Pepenele roșu contribuie cu nutrienți antioxidanți cheie care susțin prevenirea bolilor și starea generală de bine”, spune Christina Meyer-Jax, RDN, LDN, președinte al catedrei de nutriție Standard Process și profesor asistent la Northwestern Health Sciences University, conform goodhousekeeping.

Este, de asemenea, o modalitate bună de a îți suplimenta aportul de apă, un lucru care este important tot timpul, dar cu atât mai mult în zilele fierbinți ale verii.

Pepenele roșu are o mare valoare atunci când vine vorba de nutrienți esențiali. Acesta conține aproximativ 15% din cantitatea zilnică de vitamina C, alături de o multitudine de alte vitamine și minerale de care organismul tău are nevoie pentru o funcționare optimă, cum ar fi potasiul și vitaminele A și B6.

Vitamina C întărește sistemul imunitar și ajută organismul să absoarbă fierul, în timp ce vitamina A este crucială pentru sănătatea pielii și a ochilor.

Pepenele roșu este, de asemenea, bogat în potasiu, care acționează pentru a reduce tensiunea arterială și susține funcționarea nervilor, și în vitamina B6, care ajută organismul să descompună proteinele pe care le consumi și, de asemenea, stimulează sistemul imunitar și funcția nervoasă.

Licopenul este un compus natural care se găsește în pepenele roșu și în alte fructe și legume și care are proprietăți antioxidante. Substanța este cea care dă culoarea roșie a pepenelui, dar aceasta reduce și riscul de cancer și de boli de inimă.

Licopenul acționează pentru a proteja celulele de daune, iar cercetările sugerează că ar putea avea efecte de scădere a tensiunii arteriale.

Licopenul poate reduce, de asemenea, inflamația. Creșterea aportului de licopen poate reduce riscul de cancer al tractului digestiv și de cancer de prostată.

Pepenele roșu este ideal pentru hidratare. Acest fruct este compus în proporție de peste 90% din apă. Obținem 80% din hidratare din ceea ce bem și 20% din ceea ce mâncăm, iar pepenele roșu poate ajuta cu siguranță la acest aport echilibrat.

Majoritatea adulților nu beau suficientă apă, iar hidratarea este deosebit de importantă pe timp de vară, când temperaturile cresc și lichidele se pierd din cauza transpirației.

Pepenele roșu conține un conținut ridicat de apă și o cantitate mică de fibre. Ambele sunt esențiale pentru a menține digestia în mișcare fără probleme. Fibrele adaugă volum la scaun, în timp ce apa ajută la deplasarea deșeurilor prin sistemul digestiv.

Pepenele roșu este, de asemenea, plin de substanțe nutritive care susțin sănătatea generală a ochilor și poate ajuta la prevenirea tulburărilor de vedere legate de vârstă. Mai exact, este o sursă bună de vitaminele A și C, precum și de licopen și luteină și zeaxantină.

Cercetările arată că consumul de alimente cu licopen poate reduce riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral.

Un studiu din 2012 publicat în American Journal of Hypertension a sugerat o legătură între acest fruct și bolile de inimă, deoarece cercetările au sugerat că extractul de pepene poate reduce tensiunea arterială pe o perioadă susținută de timp.

Sursa: Daily Star Etichete: , , Dată publicare: 10-02-2024 08:45