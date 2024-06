Comoara găsită de un fermier în timp ce semăna iarbă în curte. „Mi-am dat seama că nu era o descoperire obișnuită”. FOTO

„Urma să semănăm iarbă pe un teren care nu a fost arat de mulți ani. Împreună cu fiul meu, aram câmpul și culegeam pietrele”, a povestit Øyvind Tveitane Lovra, care a găsit artefactul, relatează The Independent.

„Apoi am zărit un obiect din fier pe care eram pe punctul să-l arunc, dar exact atunci am descoperit că era, de fapt, o sabie”, a mai mărturisit acesta.

O verificare mai atentă a obiectului l-a convins este vechi de secole și a contactat autoritățile locale.

„Mi-am dat seama repede că aceasta nu era o descoperire obișnuită. Este vorba despre istoria noastră și este plăcut să știm ce a mai fost pe aici aici”, a mai precizat fermierul.

Arheologii au confirmat că sabia din fier, care măsoară aproximativ 37 cm lungime, lipsindu-i jumătate din lungime, este din epoca vikingilor. Pentru că a fost acoperită cu lut dens, cercetătorii au spus că sabia s-a menținut într-o stare relativ bună, nefiind afectată foarte mult de rugină.

Scanările cu raze X au dezvăluit contururile unor inscripții rare, cu un model în cruce și prezența unor litere pe lamă.

Pe baza acestor inscripții, oamenii de știință au spus că ar putea fi o așa-numită sabie Vlfberht, produsă în timpul epocii vikingilor sau a Evului Mediu timpuriu, între 900 și 1050 d.Hr.

„Sunt săbii de bună calitate produse în Imperiul Franc, care sunt marcate cu numele producătorului de arme”, a spus Sigmund Oehrl, profesor de arheologie la Universitatea din Stavanger.

„Când am văzut prima dată sabia, am fost încântați, pentru că nu se întâmplă foarte des să primim săbii din epoca vikingilor. Când am văzut scanările am fost extaziați”, a mai spus dr. Oehrl.

Până acum au fost găsite între 3.000 și 4.000 de săbii din epoca vikingilor în Europa, 45 dintre acestea în Norvegia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: