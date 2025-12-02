Doi soți britanici mâncau la McDonald’s când au primit un apel care le-a schimbat viața. Deveniseră milionari

Un cuplu a aflat că a câștigat un milion de lire sterline chiar în timp ce stătea într-un McDonald’s din York, Marea Britanie, luând o pauză de la cumpărăturile de Crăciun.

Rob și Lisa Nicholson se bucurau de câte un McFlurry în timpul unei vizite la fiul lor cel mic, Max, student în oraș, când au primit un telefon prin care li se spunea să se întoarcă acasă pentru a revendica premiul uriaș, scrie Daily Express.

Cei doi povestesc că erau pe punctul de a începe să mănânce desertul și să-și bea cafelele, iar Rob spune că aproape nu a răspuns la apel, crezând că este „un spam”.

Cum a reacționat cuplul norocos

Dar, după ce au aflat că au câștigat 1 milion de lire în tragerea „Omaze Monthly Millionaire”, au descris momentul drept „un Happy Meal cu adevărat fericit”. Au fugit imediat spre casă pentru a revendica suma neimpozabilă, care le va schimba viața – biletul câștigător costase doar 15 lire.

Rob, inginer în vârstă de 69 de ani, și Lisa, 54 de ani, angajată în domeniul medical, spun că acum își pot sărbători aniversarea de 23 de ani de căsnicie și că vor putea să se pensioneze mai devreme pentru a-și sprijini cei trei copii.

Rob a declarat: „Încercasem să facem puțin din temutele cumpărături de Crăciun. Nu am răspuns la primele apeluri pentru că am crezut că e un telefon spam, cineva care vrea să ne vândă ceva. Când am răspuns în sfârșit și am realizat că este Omaze, m-am uitat la soția mea și i-am spus: «Cred că trebuie să lăsăm McFlurry-urile și să mergem acasă acum!»”.

„După ce ne-am dat seama că am devenit milionari, eram amândoi în stare de șoc. Nu știam cum să sărbătorim, așa că am propus să bem o ceașcă de ceai, dar soția mea a spus că deschiderea unei sticle de vin ar fi mai potrivită.”

El a continuat: „Este o sumă care îți schimbă viața; va transforma totul pentru toată familia. Ambii noștri băieți sunt autiști, așa că acești bani vor face o diferență imensă. Vom putea să-i ajutăm pe toți cei trei copii; pentru noi înseamnă enorm că le putem oferi un start atât de bun în viață.”

Rob a spus că nu s-a considerat niciodată un om norocos, glumind: „Odată am câștigat 3 lire la o tombolă, care m-a costat 3 lire, dar acum sigur am ieșit pe plus. Să văd atâtea zerouri intrând în contul meu e ceva ce nu voi uita niciodată.”

El a mai adăugat: „Soția mea a spus deja că a sosit timpul să petrecem mai mult timp împreună, să ne bucurăm de viață și să ne răsfățăm puțin. Știu că și-a pus ochii pe o geantă specială, iar acum putem merge înapoi să o cumpărăm. Cred că listele de Crăciun vor fi destul de lungi anul acesta!”

