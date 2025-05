Un clip viral cu un cangur care ține un bilet de avion a devenit viral. Dar adevărul i-a uluit și înfuriat pe privitori

Privitorii s-au entuziasmat spunând cât de adorabil și amuzant este videoclipul, dar acum clipul a stârnit și mai multe reacții după ce oamenii au realizat că, de fapt, nu a fost niciodată real.

Videoclipul cu cangurul a fost creat de inteligența artificială, iar internetul a intrat în panică după ce a descoperit că a fost păcălit cu succes.

Videoclipul original a fost postat pe Instagram de contul @infiniteunreality, care publică videoclipuri bizare și distractive generate de AI. Unele dintre celelalte videoclipuri ale contului includ un bebeluș cu două capete într-un coș de cumpărături, un delfin așezat pe un scaun de birou uitându-se la televizor și distribuția din Shrek într-un jacuzzi, în timp ce Măgărușul varsă un lichid verde.

Când videoclipul cu cangurul a ajuns și pe alte platforme, utilizatorii de pe rețelele sociale nu știau că era fals sau de unde provenea inițial.

„Omg, ține biletul de îmbarcare cu mânuțele lui mici de cangur. E cel mai drăguț lucru pe care l-am văzut vreodată”, a scris un utilizator de pe X (fostul Twitter).

„Trebuie să știu cum îl cheamă pe acest cangur!!”, a scris un alt utilizator.

The World Will Never Be the Same Again: AI Is Evolving at Lightning Speed

A heart-melting video of a baby kangaroo being denied entry onto a plane has gone viral online. The animal’s soul-piercing gaze seems to look straight into your heart.

But there’s a catch — the entire… pic.twitter.com/Jvq0TADMaR