Un austriac din apropiere de Viena voia, de asemenea, doar să se bucure de o înghețată. Însă, la final, a avut parte de o surpriză neplăcută, potrivit HNA.

Bărbatul austriac, șocat, își povestește experiența pe heute.at. El s-a declarat profund dezamăgit de local și spune că s-a simțit păcălit. A descoperit o taxă abia în momentul în care a plătit.

Șoc la casa de marcat: taxă suplimentară pentru spălatul vaselor

Pentru că afară era foarte aglomerat, cei doi s-au așezat în interiorul cafenelei de lângă Viena. Au comandat o cafea cu gheață la 6,90 euro și un desert cu iaurt la 8,50 euro. Când Wolfgang F. a analizat bonul, a rămas surprins: apărea un al treilea articol – „taxă pentru pahar” – de 70 de cenți pentru fiecare.

„M-am ridicat imediat și am întrebat la tejghea dacă am plătit o garanție”, a povestit el. Răspunsul a fost că aceasta este o practică obișnuită în gelaterii – pentru spălarea vaselor.

Explicațiile localului nu l-au convins

Taxa suplimentară de 1,40 euro i s-a părut de neînțeles. În mod normal, costul spălatului este inclus în preț. Ulterior, a aflat că, dacă nu voia să plătească această taxă, ar fi primit comanda într-un pahar de carton.

A fost informat despre acest lucru la comandă? Nu, susține clientul. Proprietara localului are însă o altă versiune: „Nu avem prețuri diferite pentru servirea la masă, ci aplicăm această taxă, care este afișată pe un panou în fața restaurantului”, a explicat ea, potrivit heute.at.

O practică tot mai contestată

Wolfgang F. afirmă că nu a văzut nicio informație despre taxă și că nimeni nu i-a spus despre ea. „Nu este vorba despre cei 70 de cenți; pur și simplu nu așa tratezi clienții!”, a spus el.

Taxele suplimentare din restaurante sunt tot mai greu de acceptat pentru mulți clienți. De exemplu, un pahar de apă de la robinet nu mai este gratuit în multe localuri din Austria.

În 2023, Camera Economică Federală a Austriei (WKO) a calculat costul unui pahar de 0,5 litri de apă: 99,94 cenți costuri totale, fără profit. Acestea includ 0,1 cenți pentru apă, 50 de cenți pentru muncă și 3,3 cenți pentru curățare.

Ce spune legea

Potrivit Asociației Austriece pentru Informarea Consumatorilor (VKI), nu există prețuri reglementate pentru apa de la robinet în Austria. „Restaurantele pot stabili liber prețul”, a explicat avocatul Pius Timmerer pentru konsument.at.

Singura regulă privind băuturile este prevăzută de lege: în localurile care servesc alcool, cele mai ieftine două băuturi nealcoolice nu pot fi mai scumpe decât cea mai ieftină băutură alcoolică, raportat la prețul pe litru.

Un bon fiscal mai vechi, care includea o taxă suplimentară pentru un client „dificil”, a stârnit recent dezbateri aprinse.