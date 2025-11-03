Un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat câinele de la etajul doi, după o ceartă cu soția. Cum a fost găsit animalul

Un bărbat de 32 de ani a aruncat pe fereastră căţelul familiei, de la etajul al doilea al unui bloc din Călan, judeţul Hunedoara, după ce, aflat sub influenţa alcoolului, s-a certat cu soţia.

La faţa locului au intervenit poliţiştii, iar animalul a fost dus la medicul veterinar, unde a rămas internat.

”La data de 2 noiembrie 2025, în jurul orei 17:50, Poliţia Oraşului Călan a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat din localitate ar fi aruncat un câine de la etajul al doilea al apartamentului său. Patrula de ordine publică deplasată imediat la faţa locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În faţa unui bloc situat pe o stradă din localitate, poliţiştii au identificat un exemplar canin de talie mică, care se afla imobilizat pe ciment, fără reacţie motorie specifică şi prezentând semne evidente de durere şi suferinţă fizică”, a transmis IPJ Hunedoara.

În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că animalul aparţine unui bărbat de 32 de ani, din oraşul Călan, care, pe fondul consumului de alcool şi al unui conflict cu soţia sa, ar fi recurs la acest gest violent, aruncând câinele pe fereastră.

”La faţa locului s-au deplasat şi poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara, în vederea efectuării de verificări şi examinării animalului. Aceştia au constatat că exemplarul canin aparţine rasei Bichon, femelă, în vârstă de aproximativ 5 luni. Animalul a fost transportat la o unitate medical-veterinară pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate, unde a rămas internat”, a precizat IPJ Hunedoara.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de rănire cu intenţie a animalelor. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propunere de arestare preventivă, potrivit News.ro.

Potrivit IPJ Hunedoara, în acest judeţ, 29 de animale au fost salvate de la începutul anului.

”De la începutul acestui an, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara au intervenit în numeroase situaţii în care animale se aflau în pericol, salvând viaţa a 25 de câini şi patru pisici, care au fost plasaţi în adăposturi autorizate, prin emiterea a 11 ordine de plasare în adăpost”, a mai precizat IPJ Hunedoara.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













