Un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat câinele de la etajul doi, după o ceartă cu soția. Cum a fost găsit animalul

Stiri Diverse
03-11-2025 | 14:37
Poliție
Inquam Photos / Cosmin Enache

Un bărbat de 32 de ani a aruncat pe fereastră căţelul familiei, de la etajul al doilea al unui bloc din Călan, judeţul Hunedoara, după ce, aflat sub influenţa alcoolului, s-a certat cu soţia.

autor
Stirileprotv

La faţa locului au intervenit poliţiştii, iar animalul a fost dus la medicul veterinar, unde a rămas internat.

”La data de 2 noiembrie 2025, în jurul orei 17:50, Poliţia Oraşului Călan a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat din localitate ar fi aruncat un câine de la etajul al doilea al apartamentului său. Patrula de ordine publică deplasată imediat la faţa locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În faţa unui bloc situat pe o stradă din localitate, poliţiştii au identificat un exemplar canin de talie mică, care se afla imobilizat pe ciment, fără reacţie motorie specifică şi prezentând semne evidente de durere şi suferinţă fizică”, a transmis IPJ Hunedoara.

În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că animalul aparţine unui bărbat de 32 de ani, din oraşul Călan, care, pe fondul consumului de alcool şi al unui conflict cu soţia sa, ar fi recurs la acest gest violent, aruncând câinele pe fereastră.

”La faţa locului s-au deplasat şi poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara, în vederea efectuării de verificări şi examinării animalului. Aceştia au constatat că exemplarul canin aparţine rasei Bichon, femelă, în vârstă de aproximativ 5 luni. Animalul a fost transportat la o unitate medical-veterinară pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate, unde a rămas internat”, a precizat IPJ Hunedoara.

Citește și
explozie casa dej
Explozie într-o casă din Dej, urmată de incendiu. Un bărbat, găsit decedat sub dărâmături |VIDEO

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de rănire cu intenţie a animalelor. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propunere de arestare preventivă, potrivit News.ro.

Potrivit IPJ Hunedoara, în acest judeţ, 29 de animale au fost salvate de la începutul anului.

”De la începutul acestui an, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara au intervenit în numeroase situaţii în care animale se aflau în pericol, salvând viaţa a 25 de câini şi patru pisici, care au fost plasaţi în adăposturi autorizate, prin emiterea a 11 ordine de plasare în adăpost”, a mai precizat IPJ Hunedoara.

Sursa: News.ro

Etichete: barbat, caine, hunedoara,

Dată publicare: 03-11-2025 14:08

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren lângă staţia CFR Leordeni. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență
Stiri actuale
Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren lângă staţia CFR Leordeni. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență

Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren, duminică, în apropierea staţiei CFR Leordeni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Explozie într-o casă din Dej, urmată de incendiu. Un bărbat, găsit decedat sub dărâmături |VIDEO
Stiri actuale
Explozie într-o casă din Dej, urmată de incendiu. Un bărbat, găsit decedat sub dărâmături |VIDEO

O explozie s-a produs sâmbătă seară într-o casă din Dej, iar pompierii au intervenit rapid cu toate echipajele disponibile. În urma deflagrației a izbucnit și un incendiu.

Halloween-ul a provocat haos în mai multe orașe din țară. Mulți tineri au ajuns la spital din cauza violențelor și alcoolului
Stiri actuale
Halloween-ul a provocat haos în mai multe orașe din țară. Mulți tineri au ajuns la spital din cauza violențelor și alcoolului

A fost o noapte agitată cu petreceri nesfârșite și multă bătaie de cap pentru autorități. Spiritele rele au ieșit la propriu pe străzi. Într-o comună din Ilfov, un bărbat a fost atacat cu un cuțit de un adolescent costumat de Halloween.  

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Top citite
1 Nicușor Dan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”
2 Benjamin Netanyahu
IMAGO
Stiri externe
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah
3 Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri actuale
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28