Este o tehnică inspirată din natură: corpul este plasat într-un amestec de așchii de lemn, iar asta favorizează activitatea bacteriilor. Zilele trecute, metoda a fost recunoscută oficial printr-o lege adoptată de parlamentul unui land german.

Pe lângă înhumare și incinerare, în landul german Schleswig-Holstein a fost introdusă o a treia opțiune: compostarea umană. Persoanele decedate devin îngrășământ după ce trupurile sunt depuse într-un dispozitiv asemănător unui cocon. După 40 de zile, corpul se descompune și devine compost. Proiectul de lege, susținut de toate partidele politice din Germania, a fost adoptat în unanimitate.

Pablo Metz, cofondator Reburied: „Pentru prima dată de la înființarea Republicii Federale Germania, o nouă formă de înmormântare este consacrată prin lege. Este o zi specială pentru toată lumea”.

Până acum, în cadrul unui program pilot de doi ani, au fost realizate 76 de astfel de înmormântări prin compostare.

Kerstin von der Decken, ministra Sănătății din landul Schleswig-Holstein: „Totul s-a făcut în baza unor reglementări foarte stricte, în care am analizat cu atenție dacă procedura funcționează cu adevărat. Și concluzia a fost: funcționează.”

Trupul neînsuflețit este așezat pe un strat de fân și paie, la care se adaugă apă și oxigen, la o temperatură de aproximativ 70 de grade Celsius. După 40 de zile, devine compost, care este îngropat în cimitir. Costul este de aproximativ 4.200 de euro.

Ideea este luată în calcul și în Franța, și în Statele Unite.