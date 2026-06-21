Solstițiul de vară 2026: Curiozități și fenomene puțin cunoscute despre cea mai lungă zi din an

Conform datelor furnizate de specialiști, solstițiul de vară 2026 se produce duminică, 21 iunie, la ora 11:24, ora României. În această zi, durata luminii naturale ajunge la aproximativ 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea durează doar 8 ore și 28 de minute, fiind cea mai scurtă din întregul an.

La amiază, Soarele atinge cea mai mare înălțime pe cer pentru latitudinile României, situându-se la circa 67 de grade și 52 de minute deasupra orizontului.

Fenomenul nu cade întotdeauna pe aceeași dată. În funcție de poziția exactă a Pământului pe orbită, solstițiul de vară poate avea loc pe 20, 21 sau 22 iunie, variația fiind cauzată de modul în care anul calendaristic nu corespunde perfect cu anul astronomic.

Cum se explică științific fenomenul

Solstițiul de vară este rezultatul direct al înclinării axei Pământului, de aproximativ 23,5 grade față de planul orbitei în jurul Soarelui. Această înclinare este, de fapt, motivul pentru care există anotimpurile. În jurul datei de 21 iunie, emisfera nordică este orientată cel mai mult spre Soare, astfel încât razele solare ajung mai direct pe această parte a planetei, iar perioada de lumină se prelungește la maximum.

Din punct de vedere astronomic, momentul exact al solstițiului este definit ca instanța în care Soarele atinge cea mai mare declinație nordică, aflându-se la aproximativ 23 de grade și 27 de minute distanță unghiulară față de ecuatorul ceresc. Pentru un observator de pe Pământ, acest lucru se traduce prin faptul că Soarele descrie, la amiază, traiectoria sa cea mai înaltă din întregul an.

De ce „solstițiu” înseamnă, literal, „Soarele stă”

Una dintre cele mai puțin cunoscute curiozități ține chiar de denumirea fenomenului. Termenul „solstițiu” provine din limba latină, de la cuvintele „sol” (Soare) și „stitium” (a sta), traducerea literală fiind „Soarele stă”. Denumirea nu este întâmplătoare: în zilele din preajma solstițiului, înălțimea la care ajunge Soarele la amiază variază extrem de puțin de la o zi la alta, dând impresia că astrul își întrerupe pentru câteva zile mișcarea aparentă pe cer, înainte de a începe să „coboare” din nou. Acest fapt era observat încă din Antichitate de civilizațiile care urmăreau atent poziția Soarelui pentru a măsura timpul și a planifica activitățile agricole.