Solstițiul de vară 2026: Curiozități și fenomene puțin cunoscute despre cea mai lungă zi din an

Solstițiul de vară 2026 are loc pe 21 iunie, la ora 11:24, ora României. Este momentul astronomic care marchează începutul oficial al verii în emisfera nordică și care aduce cea mai lungă zi din întregul an.
Conform datelor furnizate de specialiști, solstițiul de vară 2026 se produce duminică, 21 iunie, la ora 11:24, ora României. În această zi, durata luminii naturale ajunge la aproximativ 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea durează doar 8 ore și 28 de minute, fiind cea mai scurtă din întregul an.
La amiază, Soarele atinge cea mai mare înălțime pe cer pentru latitudinile României, situându-se la circa 67 de grade și 52 de minute deasupra orizontului.
Fenomenul nu cade întotdeauna pe aceeași dată. În funcție de poziția exactă a Pământului pe orbită, solstițiul de vară poate avea loc pe 20, 21 sau 22 iunie, variația fiind cauzată de modul în care anul calendaristic nu corespunde perfect cu anul astronomic.
Cum se explică științific fenomenul
Solstițiul de vară este rezultatul direct al înclinării axei Pământului, de aproximativ 23,5 grade față de planul orbitei în jurul Soarelui. Această înclinare este, de fapt, motivul pentru care există anotimpurile. În jurul datei de 21 iunie, emisfera nordică este orientată cel mai mult spre Soare, astfel încât razele solare ajung mai direct pe această parte a planetei, iar perioada de lumină se prelungește la maximum.
Din punct de vedere astronomic, momentul exact al solstițiului este definit ca instanța în care Soarele atinge cea mai mare declinație nordică, aflându-se la aproximativ 23 de grade și 27 de minute distanță unghiulară față de ecuatorul ceresc. Pentru un observator de pe Pământ, acest lucru se traduce prin faptul că Soarele descrie, la amiază, traiectoria sa cea mai înaltă din întregul an.
De ce „solstițiu” înseamnă, literal, „Soarele stă”
Una dintre cele mai puțin cunoscute curiozități ține chiar de denumirea fenomenului. Termenul „solstițiu” provine din limba latină, de la cuvintele „sol” (Soare) și „stitium” (a sta), traducerea literală fiind „Soarele stă”. Denumirea nu este întâmplătoare: în zilele din preajma solstițiului, înălțimea la care ajunge Soarele la amiază variază extrem de puțin de la o zi la alta, dând impresia că astrul își întrerupe pentru câteva zile mișcarea aparentă pe cer, înainte de a începe să „coboare” din nou. Acest fapt era observat încă din Antichitate de civilizațiile care urmăreau atent poziția Soarelui pentru a măsura timpul și a planifica activitățile agricole.
Cea mai lungă zi, dar nu cea mai caldă
O confuzie frecventă este aceea că solstițiul de vară ar coincide și cu cele mai ridicate temperaturi ale anului. În realitate, lucrurile stau diferit. Chiar dacă durata luminii naturale este maximă în jurul datei de 21 iunie, solul, apele și atmosfera au nevoie de timp pentru a acumula și a păstra căldura primită de la Soare. Din acest motiv, cele mai călduroase zile ale anului apar de regulă în iulie și august, la câteva săptămâni distanță de momentul solstițiului propriu-zis. Practic, vara astronomică începe exact atunci când lumina atinge punctul maxim, în timp ce vârful de căldură se instalează abia ulterior.
Fenomenul „soarelui de la miezul nopții”
Una dintre cele mai spectaculoase manifestări ale solstițiului de vară se petrece în zonele situate în apropierea Cercului Polar de Nord. Acolo, datorită unghiului extrem la care cade lumina solară, Soarele nu apune deloc timp de 24 de ore, fenomen cunoscut sub denumirea de „soarele de la miezul nopții”. În țări precum Norvegia, Suedia sau Finlanda, această perioadă este intens mediatizată și atrage anual numeroși turiști interesați să asiste la nopți complet luminate.
La polul opus, în apropierea Ecuatorului, efectul solstițiului este aproape imperceptibil, întrucât diferențele dintre durata zilei și a nopții rămân minime pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.
Monumente vechi aliniate cu solstițiul
Importanța solstițiului de vară pentru civilizațiile antice este vizibilă și astăzi prin anumite construcții megalitice. Monumentul Stonehenge, din Anglia, este probabil cel mai cunoscut exemplu: structura sa este orientată astfel încât, în dimineața solstițiului de vară, razele Soarelui răsar exact pe axa centrală a monumentului, fenomen care adună în fiecare an mii de vizitatori. Un aliniament similar cu mișcarea Soarelui a fost identificat și la Sarmizegetusa Regia, vechea capitală a Daciei, unde construcțiile sacre par să fi avut, la rândul lor, o funcție de calendar astronomic.
Ce se întâmplă cu durata zilei după 21 iunie
Imediat după momentul solstițiului, durata zilei începe să scadă, însă procesul este, la început, practic imposibil de observat. Diferența dintre două zile consecutive se măsoară doar în câteva secunde, motiv pentru care vara pare, în continuare, abia la început. Scurtarea zilelor continuă treptat timp de șase luni, până la solstițiul de iarnă, care în 2026 va avea loc pe 21 decembrie și care va aduce cea mai scurtă zi din an. În emisfera sudică a planetei, întregul proces se desfășoară simultan, dar în sens invers: acolo, 21 iunie marchează, de fapt, începutul iernii astronomice și ziua cea mai scurtă a anului pentru acea regiune.
Tradiții românești legate de solstițiu
În spațiul românesc, perioada solstițiului de vară este strâns legată de sărbătoarea populară a Sânzienelor, celebrată pe 24 iunie. Sânzienele sunt considerate, în tradiția populară, ființe magice ale câmpurilor și ale naturii înflorite, asociate cu dragostea, norocul și fertilitatea. Obiceiul cel mai cunoscut este împletirea coronițelor din flori de sânziene, pe care fetele le aruncau pe casă: dacă coronița rămânea pe acoperiș, gestul era interpretat ca un semn al unei căsătorii apropiate. În unele zone rurale, exista și credința potrivit căreia lucrarea pământului în ziua solstițiului ar putea atrage recolte slabe, motiv pentru care agricultorii evitau munca câmpului în această perioadă.
Tradiții asemănătoare există și în alte culturi europene. În Suedia, de exemplu, solstițiul de vară este marcat prin sărbătoarea Midsommar, una dintre cele mai importante din calendarul popular suedez, în cadrul căreia familiile petrec în aer liber, profitând de orele suplimentare de lumină naturală.
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