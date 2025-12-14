Doi frați de 8 și 10 ani fost grav răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Ar fi suferit leziuni în urma exploziei

Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

„La data de 13 decembrie a.c., în jurul orei 13:15, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Ianca au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat de 32 de ani, din comuna Mircea-Vodă, cu privire la faptul că doi copii ai săi minori au fost răniţi în urma exploziei unei petarde. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că doi minori de 8 şi 11 ani, din comuna Mircea-Vodă ar fi aprins o petardă pe stradă, iar în urma exploziei acesteia ar fi suferit leziuni la nivelul mâinilor”, a transmis, duminică, IPJ Brăila.

Sursa citatată a precizat că cei doi copii au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

