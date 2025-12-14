Doi frați de 8 și 10 ani fost grav răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Ar fi suferit leziuni în urma exploziei

Stiri actuale
14-12-2025 | 11:19
ambulanta
protv.ro

Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

autor
Sabrina Saghin

„La data de 13 decembrie a.c., în jurul orei 13:15, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Ianca au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat de 32 de ani, din comuna Mircea-Vodă, cu privire la faptul că doi copii ai săi minori au fost răniţi în urma exploziei unei petarde. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că doi minori de 8 şi 11 ani, din comuna Mircea-Vodă ar fi aprins o petardă pe stradă, iar în urma exploziei acesteia ar fi suferit leziuni la nivelul mâinilor”, a transmis, duminică, IPJ Brăila.

Sursa citatată a precizat că cei doi copii au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa: News.ro

Etichete: copii, braila, minori, petarda aprinsa,

Dată publicare: 14-12-2025 11:19

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Un cioban din Azuga s-a rănit grav după ce o petardă i-a explodat în mână. Voia să sperie un urs care se apropia de stână
Stiri actuale
Un cioban din Azuga s-a rănit grav după ce o petardă i-a explodat în mână. Voia să sperie un urs care se apropia de stână

Un cioban de 19 ani din Azuga s-a rănit grav cu o petardă, încercând să alunge un urs din apropierea stânei. Băiatul voia să sperie animalul, însă pocnitoarea i-a explodat în mână înainte de a o arunca.

Polițistă din Pitești, surprinsă de camere aruncând o petardă în curtea unor oameni. Pedeapsa pe care a primit-o
Stiri actuale
Polițistă din Pitești, surprinsă de camere aruncând o petardă în curtea unor oameni. Pedeapsa pe care a primit-o

O polițistă de 27 de ani din Pitești a fost surprinsă de camerele de supraveghere, noaptea, în timp ce aprindea o petardă și o arunca spre curtea unor oameni.

O femeie din China a suferit leziuni la nivelul feței, după ce a mâncat petarde crezând că sunt bomboane
Stiri Diverse
O femeie din China a suferit leziuni la nivelul feței, după ce a mâncat petarde crezând că sunt bomboane

O femeie din sud-vestul Chinei a confundat o petardă cu o bomboană, provocându-i leziuni la nivelul gurii atunci când a explodat pe neașteptate, ceea ce a alarmat multe persoane și a stârnit îngrijorări cu privire la ambalajele înșelătoare.

Recomandări
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin
Stiri externe
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit
Stiri actuale
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.

Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Stiri externe
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

21:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28