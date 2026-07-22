Peste 45 de persoane au licitat pentru jachetă, pe care membrul Basketball Hall of Fame a purtat-o în timpul finalei NBA din 1972, potrivit The Washington Post.

Quinn Brown, în vârstă de 19 ani, care vinde haine second-hand pe internet, răsfoia articolele dintr-un magazin Goodwill Bins din Hillsboro, Oregon, la începutul acestui an, când a observat că un alt tânăr s-a uitat la jachetă, dar a decis să nu o cumpere. Ulterior, casa de licitații Sotheby’s i-a autentificat descoperirea și a organizat licitația.

Wilt Chamberlain este considerat unul dintre cei mai mari baschetbaliști din toate timpurile. El deține 72 de recorduri și este singurul jucător din istoria NBA care a marcat 100 de puncte într-un singur meci. În anul în care a purtat această jachetă, echipa sa, Los Angeles Lakers, a câștigat titlul după ce a învins New York Knicks în finală, iar Chamberlain a fost desemnat cel mai valoros jucător al finalei (MVP).

Cu doar 30 de secunde înainte de încheierea licitației, ofertele ajunseseră la 70.000 de dolari, deși Sotheby’s estimase inițial că jacheta valorează aproximativ 150.000 de dolari.

Însă, într-o mișcare pe care fanii baschetului ar numi-o un „coș în ultima secundă”, cineva a făcut o ofertă de 89.600 de dolari chiar înainte de închiderea licitației și a câștigat jacheta.

Brown a declarat că intenționează să plece într-o vacanță ieftină în Vietnam împreună cu prietenii, iar restul banilor îi va economisi sau îi va investi.