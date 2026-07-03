După ce a fost autentificată, haina purtată de legenda NBA Wilt Chamberlain este estimată acum la până la 250.000 de dolari, relatează kptv.com.

Ceea ce a început ca o obișnuită sesiune de căutare de chilipiruri la un magazin din Hillsboro s-a transformat în descoperirea vieții pentru Quinn Brown, în vârstă de 19 ani. Tânărul a găsit o jachetă care a fost ulterior autentificată ca fiind purtată de legenda echipei Los Angeles Lakers, Wilt Chamberlain.

Printre grămezile de haine, tânărul a observat jacheta scurtă, în culorile auriu și mov ale Lakers, pe care era brodat numele „Chamberlain”, în mâinile unui alt cumpărător. Câteva momente mai târziu, acesta a renunțat la ea.

„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea, iar eu am pus imediat mâna pe ea”, a povestit Brown.

Cu doar 3,07 dolari, jacheta a devenit a lui.

Cum și-a dat seama că a găsit ceva valoros

După câteva căutări pe Google Images, tânărul a început să creadă că obiectul ar putea fi autentic. A postat o fotografie pe Instagram, iar aceasta a atras atenția casei de licitații Sotheby's, una dintre cele mai mari din lume.

La scurt timp, jacheta a fost transportată cu o dubă blindată la New York, unde a fost autentificată profesional prin intermediul unei companii.

„Am văzut mesajul în care mi se spunea că jacheta a fost identificată ca fiind purtată în Finala NBA din 1972. Știam că tricoul din acea finală s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Acela era tricoul pe care îl purta sub jacheta mea”, a mărturisit Brown.

Jacheta a fost identificată și în fotografii în care Wilt Chamberlain o purta în sezonul NBA 1972-1973, ultimul din cariera sa.

Jacheta este acum scoasă la licitație pe site-ul Sotheby's, unde este estimată la o valoare cuprinsă între 150.000 și 250.000 de dolari.