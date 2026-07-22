„Ministerul Economiei și Turismului din Dubai a lansat «A Dubai Invite» («O invitație la Dubai» - n.r.) pentru a-i încuraja pe locuitori să devină ambasadori ai orașului, găzduindu-i pe cei dragi până la sfârșitul lunii octombrie”, se arată într-un comunicat de presă publicat pe rețeaua X, potrivit Agerpres.

De obicei, verile sunt un sezon slab pentru turism în Emiratele Arabe Unite, o țară predominant deșertică, unde temperaturile pot ajunge și la 50 de grade Celsius.

Site-ul web al Guvernului din Dubai precizează că rezidenții care atrag noi vizitatori, între 20 iulie și 31 octombrie, vor primi beneficii în valoare de peste 3.000 de dirhami (aproximativ 716 euro), sub formă de reduceri la sejururile la hoteluri sau vouchere la restaurante, parcuri de distracții și alte atracții.

Locuitorii emiratului își pot înregistra oaspeții pe care doresc să îi invite pe un site web specializat pentru a primi aceste recompense.

Reduceri la hoteluri, restaurante și atracții turistice

Cu 19,5 milioane de vizitatori în fiecare an, Dubai este una dintre cele mai populare destinații din regiune și a fost considerată mult timp un loc de joacă pentru celebrități din întreaga lume. Însă războiul dintre Iran și Statele Unite, care a început cu atacurile israeliano-americane asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, a pătat imaginea de stabilitate a petro-monarhiilor din Golf.

Aceste monarhii, aliate ale Statelor Unite, sunt în mod regulat vizate de Iran ca represalii pentru bombardamentele americane de pe teritoriul său.

La începutul războiului, când sezonul turistic era la un moment de vârf, Emiratele Arabe Unite au fost cele mai afectate de rachetele și dronele iraniene care au lovit hotelurile, în special pe insula artificială The Palm și pe emblematicul complex hotelier Burj Al Arab, provocând fuga turiștilor.

Turismul încearcă să își revină după efectele războiului

Deși Emiratele Arabe Unite nu au fost afectate de recenta reluare a ostilităților, pe 7 iulie, și în pofida revenirii câtorva turiști după armistițiul din aprilie, clientela hotelurilor rămâne una predominant locală, au declarat pentru AFP surse din sectorul turismului.

În luna mai, Guvernul local a alocat 400 de milioane de dolari (350 de milioane de euro) pentru a ajuta întreprinderile din sectorul turismului să atenueze consecințele războiului, după un prim pachet de ajutor, în valoare de peste 270 de milioane de dolari (236 de milioane de euro), la sfârșitul lunii martie.