Inițial, cei doi au creat un cont fals de socializare și i-au trimis victimei fotografiile nud ale unei femei. Apoi l-au contactat, au pretins că sunt procurori și i-au cerut bani, ca să nu îl denunțe pentru pornografie. Bărbatul de 53 de ani i-a crezut și a cedat repede. Așa că, în ultima lună, le-a dat, în total, 20.000 de lei.

Chiar și așa, suspecții nu păreau să se oprească și i-au mai cerut 800 de lei. A fost momentul în care victima a cerut ajutorul polițiștilor.

Indivizii de 28 și 39 de ani au fost prinși în flagrant, când se pregăteau să primească banii. Ambii au fost reținuți, apoi unul dintre ei a fost arestat, iar celălalt, plasat sub control judiciar, pentru șantaj.

Polițiștii recomandă celor aflați în astfel de situații să nu trimită bani necunoscuților.