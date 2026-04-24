Sarah Breeden a spus: „Există foarte multe riscuri, iar prețurile activelor sunt la maxime istorice. Ne așteptăm să existe o ajustare la un moment dat.”

Este neobișnuit ca un oficial de rang înalt al Băncii să fie atât de direct în privința evoluției piețelor, potrivit BBC.

Breeden, care este și responsabilă de stabilitatea financiară în cadrul Băncii, a refuzat să spună când se va produce această scădere sau cât de mare va fi, dar a indicat mai mulți factori pe care piețele par să îi ignore.

Riscurile care îngrijorează autoritățile

„Ceea ce mă ține trează noaptea este posibilitatea ca mai multe riscuri să se materializeze în același timp – un șoc macroeconomic major, pierderea încrederii în creditul privat, reajustarea evaluărilor legate de inteligența artificială – ce se întâmplă într-un astfel de context și suntem pregătiți pentru el?”, a spus aceasta.

O scădere bruscă a piețelor poate avea multiple efecte asupra economiei. Dacă gospodăriile dețin acțiuni, pierderea valorii acestora le poate face să se simtă mai sărace și să reducă cheltuielile. De asemenea, companiile pot întâmpina dificultăți în atragerea de fonduri, ceea ce poate duce la reducerea sau amânarea investițiilor. În plus, scăderea piețelor poate afecta încrederea și poate determina firmele să reducă angajările.

Boom-ul inteligenței artificiale

Piața bursieră din SUA găzduiește cele mai mari companii din lume și a atins recent mai multe maxime istorice, în ciuda avertismentelor privind un posibil șoc energetic global.

Companiile din tehnologie au investit sute de miliarde de dolari în infrastructura pentru inteligență artificială. Sumele investite au fost descrise drept „o frenezie” de către Bill Gates, iar unii compară situația cu bula dot-com din anii ’90, când investitorii au finanțat masiv start-up-uri nevalidate, care ulterior au falimentat sau și-au pierdut rapid valoarea.

Jensen Huang, directorul companiei Nvidia, unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru AI, respinge însă aceste temeri.

Sistemul financiar din umbră, o nouă vulnerabilitate

Un alt motiv de îngrijorare este creșterea fondurilor care îndeplinesc roluri similare băncilor și acordă credite direct companiilor. Acestea au înregistrat recent pierderi și au limitat retragerile investitorilor, ceea ce ridică semne de întrebare privind stabilitatea sistemului financiar.

Breeden a subliniat că acest sistem de „shadow banking” nu a fost încă testat într-un context de scădere a piețelor.

„Creditul privat a crescut de la zero la 2,5 trilioane de dolari în ultimii 15-20 de ani. Nu a fost testat la această scară și cu acest nivel de complexitate și interconectare cu restul sistemului financiar”, a spus ea.

„Ne temem mai degrabă de o criză a creditului privat decât de una generată de sistemul bancar.”

Breeden a precizat că rolul său nu este să prevadă exact momentul scăderii piețelor, ci să se asigure că sistemul financiar este pregătit pentru un astfel de scenariu.

Un analist a remarcat că este „neobișnuit” ca un oficial al Băncii Angliei să avertizeze explicit asupra unei posibile corecții bursiere. Cu toate acestea, investitorii par conștienți de riscuri și consideră, deocamdată, că eventualele probleme pot fi gestionate.