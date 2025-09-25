Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace"

Dmitri Peskov
Getty

Kremlinul a transmis joi că pornește de la ideea că Donald Trump își păstrează angajamentul față de o soluție negociată a conflictului din Ucraina, chiar dacă, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski, și-a exprimat sprijinul pentru Kiev.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, într-un mesaj pe care l-a scris marţi pe Truth Social după întâlnirea avută cu Zelenski în marja Adunării Generale a ONU la New York, Trump a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, şi chiar să meargă dincolo de acestea, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acţioneze în acest sens acum, pentru a profita de dificultăţile economice ale Rusiei, dar să facă acest lucru "cu sprijinul Uniunii Europene", dând de înţeles din nou că Washingtonul nu mai doreşte să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina şi că susţinătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar şi militar, inclusiv cumpărând arme americane.

Vance: Trump își pierde răbdarea cu Rusia

Vicepreşedintele american J.D Vance a declarat a doua zi presei că Trump "îşi pierde răbdarea" cu Rusia, întrucât aceasta nu face suficiente eforturi pentru a pune capăt războiului.

"Dacă ruşii refuză să negocieze cu bună credinţă, cred că va fi foarte, foarte rău pentru ţara lor. Este ceea ce preşedintele (Trump) a transmis clar. Nu este o schimbare de poziţie. Este o recunoaştere a realităţii de pe teren", a spus Vance.

Întrebat la conferinţa sa de presă zilnică dacă Moscova vede în declaraţiile lui Trump şi Vance o contrazicere a dorinţei Washingtonului de a ajuta la încheierea războiului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a răspuns: "Nu. De fapt, noi vedem o retorică diferită la Washington. Deocamdată, noi plecăm de la premisa că Washingtonul îşi menţine voinţa politică, la fel şi preşedintele Trump, de a continua eforturile către o soluţionare paşnică în Ucraina".

"Noi susţinem aceste eforturi şi Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace", a adăugat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Unii comentatori ruşi interpretează ultimele afirmaţii ale lui Trump ca o distanţare a acestuia de eforturile de pace, în timp ce Kremlinul crede că preşedintele american s-ar putea să fi fost influenţat de întâlnirea cu Zelenski.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a întâlnit miercuri la New York cu secretarul de stat american Marco Rubio, care i-a cerut ca Rusia să întreprindă "măsuri semnificative" pentru a ajunge la pace în Ucraina. De partea sa, ministrul rus a criticat "planurile promovate de Kiev şi de unele capitale europene pentru a prelungi conflictul".

Summitul Trump-Putin din Alaska, fără rezultate

Summitul preşedinţilor Trump şi Putin desfăşurat în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Putin ar fi propus ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia.

La rândul ei, Rusia respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, desfăşurare asupra căreia insistă susţinătorii europeni ai Ucrainei, care în plus o asigură pe aceasta în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

