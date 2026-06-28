Cutremurele de magnitudine 7,2 și 7,5 au lovit Venezuela pe 24 iunie, în cel mai grav seism din ultimul secol, iar apelul a fost făcut de UNICEF, într-un comunicat. Primele imagini satelitare arată că aproape o treime dintre clădirile din zona cea mai afectată, Catia La Mar, au fost distruse sau avariate, iar spitalele funcționează la limită.

„La trei zile de la cutremure, amploarea nevoilor devine din ce în ce mai clară”, a declarat Manuel Rodriguez Pumarol, reprezentantul UNICEF în Venezuela. „Spitalele funcționează peste capacitate, mii de copii nu au acces sigur la apă potabilă, iar multe școli au fost avariate”, a adăugat el.

În districtul Caracas, 432 de școli – mai mult de o treime din total – au fost afectate, autoritățile fiind nevoite să transforme clădirile nedeteriorate în adăposturi temporare pentru familiile strămutate.

Răspunsul UNICEF și fondurile necesare

UNICEF a activat un plan de urgență extins, în colaborare cu guvernul Venezuelei și cu sistemul ONU, având ca obiectiv să ajute 650.000 de persoane, dintre care 234.000 de copii, prin intervenții în sănătate, nutriție, apă și salubrizare, protecția copilului și educație.

Primul transport aerian UNICEF – 20 de tone de materiale medicale, apă și echipamente de salubrizare – a sosit vineri în Valencia, din depozitul regional din Panama. Un al doilea transport din Copenhaga este programat în zilele următoare, cele două livrări urmând să sprijine peste 100.000 de persoane.

UNICEF estimează că sunt necesare 52 de milioane de dolari pentru a răspunde acestei urgențe, ca parte a apelului mai larg pentru Venezuela din 2026, în valoare de 137,6 milioane de dolari. Organizația a mobilizat deja 3,5 milioane de dolari din fondurile sale de urgență și face apel la donatori pentru fonduri suplimentare, flexibile, care să permită menținerea și extinderea intervenției în săptămânile următoare.