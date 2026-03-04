Doi dintre cei trei băieţi implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, judeţul Timiş, au fost trimişi în judecată. Cel de-al treilea băiat implicat în aceeaşi crimă, un adolescent de 13 ani nu răspunde penal, el fiind acum în plasament, într-un centru specializat.

”Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor M.D.A. pentru săvârşirea infracţiunilor de omor calificat şi profanare de cadavre şi B.R.P. pentru săvârşirea infracţiunilor de profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului”, se arată într-un comunicat de presă, de miercuri, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Potrivit procurorilor, în data de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21.30, inculpatul M.D.A., în vârstă de 15 ani şi R.M.D., în vârstă de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună şi aşteptând momentul oportun, l-au ucis pe Mario Berinde prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporişcă şi un cuţit în timp ce se aflau la un imobil din localitatea Cenei, judeţul Timiş.

Copilul criminal la 13 ani este internat într-un centru specializat

”Totodată, ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. şi numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la faţa locului după săvârşirea faptei, au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. şi R.M.D. să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii, toate aceste acţiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum şi îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi”, se arată în comunicat.

Cel de-al treilea minor implicat în crimă nu răspunde penal şi este acum în plasament într-un Centru specializat.

”În ceea ce îl priveşte pe R.M.D., în vârstă de 13 ani, procurorul de caz a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat şi profanare de cadavre, pe motivul incidenţei cauzei de neimputabilitate a minorităţii. Menţionăm că, prin sentinţă civilă nr. 95/2006/PI/2026 emisă de Tribunalul Timiş s-a hotărât instituirea plasamentului în regim de urgenţă a minorului R.M.D. în Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenţii în Regim de Urgenţă în Domeniul Protecţiei Copilului – Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă”, se mai arată în comunicat.