Un aristocrat britanic a lansat un apel public pentru a-și găsi o soție. Oferă 50.000 de lire pe an candidatei ideale

Stiri Diverse
26-11-2025 | 11:15
Sir Benjamin
Profimedia

Un aristocrat controversat a lansat un apel public pentru a-și găsi o soție – și spune că îi va plăti 50.000 de lire pe an pentru a-i dărui moștenitori și pentru a-l ajuta să administreze vasta sa proprietate din Somerset.

autor
Ioana Andreescu

Deși se apropie de 80 de ani, Sir Benjamin Slade, în vârstă de 79 de ani, nu este pregătit să se mulțumească cu puțin și a întocmit o listă lungă de calități pe care le caută la viitoarea soție.

Cerințele bizare

Primul criteriu eliminatoriu pentru candidate este vârsta: viitoarea Lady Slade trebuie să fie cu cel puțin 20 de ani mai tânără decât el – ceea ce înseamnă că femeile trecute de 60 de ani nu sunt eligibile. Sir Benjamin spune că își dorește o „bună reproducătoare” care să-i ofere cel puțin doi moștenitori de sex masculin, deși precizează că faptul că o femeie are deja un copil nu este un impediment.

El a adăugat: „Pot avea doi fii, trei ar fi și mai bine, dar dacă am doi fii, situația este salvată. Întotdeauna există o doamnă a casei, femeile conduc casele. Jane Austen spunea: dacă ai o casă mare, îți trebuie o soție. Doamnele conduc casa. Ele conduc personalul, au ochi pentru detalii”.

Condiții specifice

Totuși, aristocratul are și unele condiții specifice: viitoarea soție trebuie să fie mai înaltă de 1,68 m și nu poate fi în zodia Scorpion sau cititoare a ziarului The Guardian. Departe de a-și dori o femeie timidă, nobilul spune că aleasa inimii lui trebuie să aibă permis de conducere și permis de armă – iar un permis de elicopter „ar fi un avantaj”.

În ceea ce privește hobby-urile, Sir Benjamin caută o soție care iubește dansurile de societate, bridge-ul și backgammonul – și care are talent la administrare.

Ea trebuie să fie capabilă să gestioneze două castele, iar pregătirea în domeniul administrării proprietăților, juridic sau contabil „ar fi utilă”. Candidata ar fi plătită cu 50.000 de lire plus bonus anual, iar pachetul include mașină, locuință, cheltuieli, mâncare și vacanțe.

Sir Benjamin, un baronet descendent al regelui Charles al II-lea, spune că viitoarea lui soție nu poate proveni din țări care încep cu litera „I” și care au verde în steag – ceea ce elimină Irlanda, India, Italia, Coasta de Fildeș și Iranul.

El a spus: „Nu am nimic împotriva canadienilor, americanilor, germanilor și nord-europenilor. Tot ce îmi trebuie este o fată simplă, de la țară, care știe și înțelege cum merg lucrurile”.

Sursa: Daily Mail

Etichete: Marea Britanie, sotie,

Dată publicare: 26-11-2025 11:15

