Cum a reușit un bărbat din UK să scape de închisoare, deși a furat sticle de vin scump, în valoare de peste 31.000 de lire

Stiri externe
03-11-2025 | 21:33
Iuliu Kubola

Un bărbat care a furat vin fin și șampanie în valoare de 31.000 de lire sterline (aprox 35.000 euro) din restaurante de lux a scăpat de închisoare după ce a returnat o parte din bunurile furate.

autor
Stirileprotv

Iuliu Kubola, în vârstă de 61 de ani, a recunoscut șase spargeri la trei localuri din Mayfair, Belgravia și Londra. A fost condamnat la 20 de luni de închisoare, cu executarea suspendată pentru doi ani, transmite Sky News.

În timpul pronunțării sentinței, luni, judecătorul a declarat instanței: "Pe scurt, o parte din vin a fost recuperată, iar în total sunt 32 de sticle de vin nedesfăcute. Acestea sunt evaluate la aproximativ 6.687 de lire sterline."

Judecătorul Lucraft a spus că, ajutând poliția, inculpatul a demonstrat remușcare și că procesul de recuperare va continua. Cu toate acestea, judecătorul a menționat că unul dintre restaurante, Piazza Italiana, a suferit "pierderi și daune semnificative" când 73 de sticle au fost furate într-o singură spargere.

O parte din vin a fost recuperată când Kubola a fost arestat în timp ce conducea o bicicletă-taxi în City of London, în luna iunie.

Când a fost întrebat ce plănuia să facă cu obiectele furate, el le-a spus polițiștilor: "Vinul e ca să-l bei, nu?"

Avocata apărării, Daisy Kell-Jones, a declarat că clientul ei avea o problemă cu alcoolul și că lucrase anterior la restaurantele Oliveto și Piazza Italiana.

„Practic, nu a fost plătit, iar el a luat decizia nechibzuită și stupidă, în loc să se confrunte cu proprietarii acestor restaurante și să-și ceară salariul, de a intra și de a-și lua singur salariul,” a declarat ea instanței.

Polițiștii spun însă că nu au găsit nicio dovadă care să susțină afirmația inculpatului că ar fi lucrat la două dintre restaurantele pe care le-a vizat.

Kubola are condamnări anterioare pentru furt din magazine și pentru condus în timp ce avea permisul suspendat.

Sursa: Sky News

03-11-2025

