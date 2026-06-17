În centrul cazului se află un muncitor Ferrari, angajat pe perioadă nedeterminată din 2012 în cadrul departamentului „Corse Clienti”, care a fost concediat în iulie 2024 după ce și-a persecutat o colegă cu care avusese o relație extraconjugală, scrie Il Messagerro.

Potrivit informațiilor apărute în timpul procesului, bărbatul, căsătorit, întreținuse o relație sentimentală cu o colegă mai tânără din același departament. După încheierea relației, însă, acesta a început să manifeste un comportament insistent și intimidant față de femeie.

Colega s-a adresat atât departamentului de resurse umane al companiei, cât și carabinierilor. Ferrari a deschis astfel o procedură disciplinară care s-a încheiat cu concedierea angajatului. De asemenea, chestorul din Modena a intervenit și a emis un avertisment oficial împotriva bărbatului, cerându-i să înceteze imediat orice comportament de hărțuire.

Ce a primit angajatul în final

Fostul angajat a contestat însă măsura în instanță, solicitând să fie reintegrat în companie și să primească despăgubiri de 200.000 de euro. Tribunalul din Modena i-a respins cererea, stabilind că raportul de muncă trebuie considerat definitiv încheiat.

Judecătorul a constatat că faptele imputate s-au petrecut în realitate și prezentau un evident caracter de abatere disciplinară. Printre incidentele confirmate se numără apeluri telefonice efectuate inclusiv de pe numere anonime și mesaje ofensatoare trimise colegei după încheierea relației.

În unele dintre aceste mesaje, bărbatul folosea expresii amenințătoare și pline de resentimente, determinând-o pe femeie să îi blocheze orice posibilitate de contact.

Deși instanța a apreciat că concedierea reprezintă o sancțiune excesivă în raport cu circumstanțele cazului, a exclus posibilitatea reintegrării, deoarece legislația permite această măsură doar în situații specifice, care nu se regăseau în speța de față.

În final, fostului muncitor i-au fost acordate doar paisprezece salarii compensatorii cu titlu de indemnizație, în timp ce toate celelalte cereri de despăgubire au fost respinse.