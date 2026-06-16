Instanța a decis însă că măsura a fost excesivă, iar compania trebuie să îi plătească peste 10.000 de euro, relatează grupul media RTL.

Tânărul de 24 de ani lucra din 2023, pe lângă studii, la compania de închirieri auto Autoradam din Almere. La începutul anului 2024, firma a introdus coșuri cu fructe la birou, ca parte a unei inițiative pentru un stil de viață mai sănătos.

În martie 2025, camerele de supraveghere l-au surprins pe angajat luând mai multe fructe într-o pungă de hârtie la finalul programului. Acesta a oferit și un ciorchine de banane unui coleg. În total, aproximativ un sfert din stocul de fructe a fost consumat într-un singur episod.

Concediere fulger pentru „furt de fructe”

După incident, angajatul a fost suspendat și apoi concediat disciplinar pentru „furt de fructe”. Compania a susținut că acesta ar fi luat și punga de hârtie folosită la transport.

Tânărul a contestat decizia, invocând circumstanțe atenuante. El a explicat că incidentul a avut loc în timpul Ramadanului, când nu putea consuma fructele pe loc, și că în mod obișnuit lucra în weekend, perioade în care coșurile erau adesea aproape goale.

Concedierea a avut consecințe serioase pentru tânăr. Acesta a rămas fără venit într-un moment dificil, în care partenera sa era însărcinată, iar el își susținea studiile.

Agenția de beneficii a considerat că încetarea contractului a fost din vina sa, ceea ce l-a exclus de la ajutorul de șomaj. Un nou loc de muncă a reușit să își găsească abia în luna septembrie.

Inițial, Judecătoria din Almere a dat dreptate angajatorului, însă Curtea de Apel a schimbat decizia. Judecătorii au apreciat că gestul a fost „nepotrivit” și „necolegial”, însă nu suficient de grav pentru concediere imediată. Instanța a subliniat că angajatorul ar fi trebuit să aplice mai întâi un avertisment.

Totodată, Curtea de Apel a arătat că politica de toleranță zero a companiei nu poate justifica o astfel de măsură, în condițiile în care era vorba despre produse destinate consumului angajaților.

Compensații de peste 10.000 de euro

Deși nu a mai dorit să revină la locul de muncă, instanța a stabilit că angajatul a fost concediat pe nedrept.

Compania Autoradam trebuie să îi plătească în total 10.650 de euro: 950 de euro compensație de tranziție, aproximativ 2.200 de euro salariu pe perioada de preaviz și 7.500 de euro despăgubiri pentru concediere nejustificată.