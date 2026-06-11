Excesul de zel poate fi uneori costisitor. În Spania, o angajată din domeniul logisticii a fost concediată cu efect imediat după ce a ajuns în mod repetat la locul de muncă cu mult înainte de începerea oficială a programului său.

Tura ei începea la ora 7:30 dimineața. Cu toate acestea, timp de mai multe luni, tânăra se prezenta regulat la serviciu mult mai devreme, uneori chiar la ora 6:45. Ea era responsabilă de verificarea planurilor și rutelor de transport pregătite în ziua precedentă. Potrivit angajatorului, însă, niciun fel de activitate nu trebuia desfășurată înainte de începerea oficială a turei, după cum au relatat, printre altele, publicațiile „Diario Popular”, potrivit Blick.

Inițial, compania i-a cerut să nu mai vină atât de devreme. Ulterior, i-a fost transmis și un avertisment scris. Acesta nu a avut niciun efect. Angajata a continuat să se prezinte înainte de ora stabilită, iar angajatorul a decis în cele din urmă să o concedieze cu efect imediat.

Concediere confirmată de instanță

În fața instanței, angajata și-a justificat comportamentul susținând că acționa din conștiință profesională și din dorința de a-și îndeplini cât mai bine atribuțiile. Judecătorii au respins însă acest argument. În motivarea hotărârii, aceștia au arătat că femeia a intrat în incinta companiei fără să aibă o sarcină de serviciu atribuită și că a perturbat procesele interne ale firmei. De asemenea, au subliniat că ea ignorase în repetate rânduri avertismentele primite de la angajator.

Instanța a concluzionat că comportamentul angajatei reprezenta „nesupunere, lipsă de loialitate și încălcarea relației de încredere”, confirmând astfel legalitatea concedierii. Avocata specializată Inés Calle Lambach a explicat, de asemenea, pentru portalul „LTO” că înregistrarea prezenței înainte de începerea oficială a programului, fără a desfășura efectiv activitate profesională, poate fi considerată un „caz clasic de fraudă privind evidența timpului de lucru”.