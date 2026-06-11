Timp de 42 de ani, Jean-Daniel Taverney a livrat scrisori și colete, cel mai recent în Vevey, Elveția, pe malul lacului Geneva. Cu puțin timp înainte de a împlini 60 de ani, el a fost concediat fără preaviz.

Motivul pare absurd: poștașul a urcat coletele până la etaje, contrar instrucțiunilor oficiale ale angajatorului său. Cazul a fost făcut public de ziarul elvețian francofon 24heures, iar de atunci evenimentele s-au derulat rapid, relatează Berliner Zeitung.

Ghidurile interne ale Poștei Elvețiene prevăd ca pachetele să fie lăsate la intrarea în clădire, lângă cutiile poștale, dacă accesul principal se face doar pe bază de cod sau cheie. Taverney a ignorat această regulă, însă dintr-un motiv pe care îl consideră întemeiat: furturile erau frecvente în holurile clădirii, așa că a continuat să ducă pachetele până la etajele individuale.

Bărbatul de 59 de ani a ignorat și o a doua măsură de reducere a costurilor: uneori livra corespondența B-Post – care în prezent ar trebui livrată o dată la două zile – mai devreme decât era prevăzut. „În oraș trebuie să mergi oricum peste tot”, spune el. Convingerea sa era că serviciul public nu trebuie compromis pentru economii.

Sindicatul vorbește despre abuz

Taverney a fost concediat în februarie, deși contractul său era valabil până la sfârșitul lunii mai. În scrisoarea de concediere, Poșta Elvețiană a invocat mai multe avertismente pentru nerespectarea procedurilor și refuzul repetat de a se conforma.

Situația este sensibilă și din cauza implicării sale sindicale, el criticând anterior o restructurare locală pe care o considera dăunătoare echipelor.

Sindicatul Syndicom consideră concedierea nejustificată și abuzivă și cere reintegrarea sa. Organizația este dispusă să ducă cazul în instanța de muncă, dacă va fi necesar.

Cazul a stârnit reacții puternice în Elveția, cu sute de comentarii critice la adresa poștei în doar 24 de ore. Mulți susțin că poștașul „merita o medalie, nu o concediere”.

Un caz care reflectă o problemă mai largă

Sub presiunea publică, Poșta Elvețiană a anunțat că analizează în detaliu dosarul și tratează cazul cu seriozitate, negând totodată orice legătură cu activitatea sindicală a angajatului.

Taverney rămâne pesimist, dar speră totuși la o revenire, fiind copleșit de valul de susținere.

Cazul evidențiază transformările din sistemul poștal din Elveția, unde volumul de colete crește, iar presiunea asupra angajaților este tot mai mare. În Vevey, de exemplu, numărul poștașilor ar fi sub nivelul planificat, ceea ce duce la acumularea de ore suplimentare.

În Elveția, livrarea coletelor direct la ușă presupune uneori un cost suplimentar, serviciu pentru care Taverney a fost sancționat, deși a considerat că acționează în interesul clienților.