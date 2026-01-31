Bărbatul, reprezentant medical al companiei ISDIN din 2003, se afla în recuperare după o intervenție chirurgicală, iar angajatorul a invocat presupuse nereguli în programul său de lucru, potrivit La Razon.

Pentru a-și susține acuzațiile, firma a angajat un detectiv privat care a monitorizat activitatea acestuia.

Deși compania a susținut că productivitatea angajatului a scăzut, Curtea Superioară de Justiție din Galicia a stabilit că acesta și-a respectat obligațiile profesionale, iar performanța sa nu a fost dovedită ca fiind insuficientă. Judecătorii au ținut cont de istoricul profesional pozitiv și de lipsa unui prejudiciu economic pentru companie.

Decizia este considerată un precedent important, subliniind necesitatea unor probe obiective și a proporționalității în cazurile de concediere disciplinară.

