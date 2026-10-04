Spionii sud-coreeni cred că dictatorul este atât de gras încât riscă să moară de infarct, la fel cum a murit tatăl său. Bărbatul de 1,70 m este un băutor înrăit, fumător și se înfruptă din cele mai rafinate bucate din întreaga lume, în timp ce cetățenii săraci mor de foame, arată publicația Daily Star.

Există îngrijorări legitime cu privire la cine îi va succeda lui Kim la conducerea Coreii de Nord. Dacă Kim Jong-un moare și izbucnește o luptă pentru putere, consecințele ar putea fi catastrofale pentru lume.

Dieta luxoasă

Jong-un mănâncă regește. Se spune că ar fi dezvoltat gută în 2014 din cauza pasiunii pentru brânză, homar și vin. Dictatorul ar fi dezvoltat o dependență de brânza Emmental, după ce a învățat să o aprecieze în timpul școlii în Elveția. Supa de aripioare de rechin și friptura sunt, de asemenea, printre preferințele sale. Paul Smart, fost bucătar-șef la hotelul Metropole din Hanoi, a declarat: „Îi place caviarul, homarul, foie gras – chiar îi place să se răsfețe cu gastronomie aleasă."

Vin de șarpe, pentru moștenitori

Tiranul dolofan nu este străin de băutură. Se spune că preferata sa este șampania Louis Roederer Cristal, care costă 250 de lire sterline sticla. Kenji Fujimoto, fostul său bucătar personal de sushi, a povestit: „Bea mult. Preferatul lui era Cristal, de obicei vreo două sticle (o dată)". Există și rapoarte că Jong-un ar fi băut vin de șarpe pentru a-l ajuta să-și conceapă cel de-al doilea copil. Un expat sud-coreean a glumit: „Elita țării glumește că este prea gras pentru a-și mulțumi soția și de aceea nu au alți copii."

Urmașul la putere

Îngrijorările privind sănătatea lui Kim Jong-un vin la câteva luni după ce s-a aflat că fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, este pregătită să preia puterea. Ea apare tot mai des alături de tatăl său la evenimente, inclusiv la teste de armament și parade. Presa de stat a declarat că este copilul preferat al lui Jong-un. Până atunci, sora dictatorului, Yo-jong, este considerată posibila succesoare imediată. Michael Madden, care monitorizează conducerea Coreei de Nord, crede că Yo-jong ar fi succesorul imediat înainte ca puterea să fie predată lui Kim Ju-ae. Totuși, Yo-jong este descrisă ca fiind absolut nemiloasă și ar putea decide să refuze să cedeze puterea.