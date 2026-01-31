Ţintele au inclus o secţie de poliţie administrată de Hamas, apartamente şi zone cu corturi unde se adăposteau palestinieni strămutaţi.

În ciuda armistiţiului fragil convenit între Israel şi gruparea Hamas, avioanele israeliene au lovit secţia de poliţie Sheikh Radwan, în vestul oraşului Gaza, unde au murit 10 ofiţeri şi deţinuţi, potrivit medicilor şi poliţiei locale. Echipele de salvare continuau căutările printre ruine.

O altă lovitură aeriană a distrus un apartament în oraşul Gaza, ucigând trei copii şi două femei, au transmis medicii de la spitalul Shifa. Şapte persoane au murit într-un atac asupra unui cort de refugiaţi din Khan Younis, în sud.

O sursă militară israeliană a declarat că loviturile au fost un răspuns la un incident de vineri, când trupele au identificat opt bărbaţi înarmaţi ieşind dintr-un tunel în zona Rafah, unde forţele israeliene sunt desfăşurate în baza acordului de încetare a focului din octombrie. Trei dintre ei au fost ucişi, iar un al patrulea, descris ca un comandant important al Hamas, a fost capturat.

Hamas nu a comentat incidentul, dar a acuzat Israelul de încălcarea armistiţiului, în timp ce Israelul susţine contrariul.

Acuzaţii reciproce de încălcare a armistiţiului

Imagini video din oraşul Gaza arată pereţi înnegriţi şi distruşi într-un apartament dintr-o clădire multietajată, precum şi resturi împrăştiate pe stradă.

”Le-am găsit pe cele trei nepoţele ale mele în stradă. Spun că e armistiţiu… Ce au făcut copiii aceia? Ce am făcut noi?”, a spus Samer al-Atbash, unchiul celor trei copii ucişi.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului negociat de SUA în octombrie, atacurile israeliene au ucis peste 500 de oameni, majoritatea civili, potrivit autorităţilor sanitare din Gaza, în timp ce militanţii palestinieni au ucis patru soldaţi israelieni, conform autorităţilor israeliene.

În timp ce Washingtonul presează cele două părţi să treacă la următoarele etape ale planului de încetare definitivă a conflictului, Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcări ale armistiţiului.

Următoarea etapă a planului preşedintelui american Donald Trump include chestiuni foarte sensibile, precum dezarmarea Hamas, alte retrageri israeliene din Gaza şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de menţinere a păcii.

Punctul de trecere Rafah, principala poartă de ieşire din Gaza spre Egipt, în mare parte închis în timpul războiului, este aşteptat să fie redeschis duminică.

