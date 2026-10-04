De ce? Pentru că sânul este un organ supus riscului. Cu această informație în minte, ne amintim că investigațiile imagistice se fac an de an chiar dacă nu avem niciun semn care să ne îngrijoreze.

Nu există nicio metodă de a preveni cancerul de sân, dar depistarea precoce, când tumorile au 3-4 mm, înseamnă rată de supraviețuire de 100%.

Claudia Teodorescu, medic primar radiolog: „Din păcate, e un organ supus riscului și pot să apară cancere și la 22 de ani și la 23 chiar dacă la vârsta aia nu îți conștinetizezi starea de sănătate. Putem să vedem tumori de 3-4 mm, să nu uităm, majoritatea tumorilor sunt beninge, deci proporția este în favoarea celor benigne. Din 100 de formațiuni tumorale, majoritatea sunt benigne!”

Când se face ecografia mamară? Ecografia mamară se face dacă palpați o formațiune în sân. Se face de control o dată pe an, chiar dacă totul pare perfect. Se coroborează cu mamografia după 40 de ani

Ce înseamnă operația la forme incipiente? Ne explică chirurgul de excelență în patologia sânului, Victor Titirez.

Victor Titirez, chirugia oncoplastică a sânului: „O formă incipientă ne dă avantajul să vindecăm. Șansele de vindecare cresc semnificativ și avem avantajul de a folosi un tratament cât mai agresiv. Dacă tumora este mică, operația poate să fie mică. Spun "poate" pentru că uneori avem mutații genetice care ne obligă să facem operație mare, deși am descoperit un nodul într-un stadiu incipient”.

De ce investigațiile nu se ratează, an de an, indiferent de vârstă?

Victor Titirez, chirugia oncoplastică a sânului: „Factorul de risc pentru cancerul de sân este apartenența la sexul feminin, simplul fapt că v-ați născut femeie din păcate vă oferă un risc de 13% de a face cancer de sân în decursul vieții până la 85 de ani. Riscul ăsta nu e uniform distribuit, după 40 de ani el începe să crească, după 50 ani crește semnificativ și atunci introducem screeningul după 40 de ani.

unt doame care au un risc mai mare de acel 13 % în decursul vieții, de ce? Pentru că au în famlie. Dacă mama a avut la 70 de ani cancer de sân nu înseamnă că mie îmi crește mult riscul, dar dacă au fost mai mutle în familie se recomandă o testare genetică”.

Mutațiile genetice se referă la genele BRCA 1 și BRCA 2. Teste se fac după 18 ani, dacă în familie aveți rude care au suferit de cancer de sân.