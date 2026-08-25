Prețul nu este dat doar de calitatea uleiului, ci și de recipientul realizat manual, materialele prețioase și caracterul personalizat al ediției. Este vorba despre o ediție exclusivistă a uleiului de măsline extravirgin grecesc Lambda, creată de producătorul Speiron pentru segmentul de lux. Produsul este disponibil într-o sticlă de 500 de mililitri, iar ediția Bespoke White Gold se remarcă prin ambalajul realizat manual și detaliile din aur alb.

Cât costă cel mai scump ulei de măsline din lume

Sticla este prezentată într-o cutie din lemn masiv, concepută ca un obiect de colecție, iar cumpărătorii pot beneficia inclusiv de personalizarea acesteia. Astfel, prețul spectaculos nu reflectă doar uleiul din interior, ci și materialele prețioase, munca artizanală și caracterul exclusiv al întregii prezentări.

Ediția exclusivistă Lambda Bespoke White Gold, produsă în Grecia de Speiron, este comercializată la un preț de aproximativ 12.000 de euro pentru o sticlă de 500 de mililitri.

Prețul spectaculos nu este însă determinat exclusiv de conținutul sticlei. Lambda este un ulei de măsline extravirgin premium, produs în cantități limitate, iar ediția de lux este prezentată într-un ambalaj realizat manual, din lemn masiv, decorat cu detalii din aur alb. Unele exemplare pot fi personalizate, ceea ce transformă sticla dintr-un simplu recipient pentru ulei într-un obiect de lux și de colecție.

„Prezent pe piață din 2007, uleiul de măsline extravirgin Lambda Ultra Premium este primul ulei de măsline de lux din lume. Produs de Speiron, o companie greacă inovatoare din domeniul alimentelor și băuturilor de lux, acest ulei de măsline grecesc, premiat și produs în serie limitată, este preferat pentru aroma sa intensă și fructată, precum și pentru prezentarea sa de o eleganță unică”, este descrierea produsului de pe site-ul companiei.

Uleiul Lambda în variantele obișnuite are un preț mult mai mic, chiar dacă rămâne în categoria produselor gourmet exclusiviste.

Unde este produs

Lambda este produs în Grecia, din măsline provenite de la unii dintre cei mai vechi măslini centenari din țară. Producătorul precizează că folosește un amestec de soiuri Koroneiki și Maroneia, că măslinele sunt culese manual, iar uleiul este obținut prin extracție la rece și este nefiltrat. Îmbutelierea și etichetarea se fac, de asemenea, manual.