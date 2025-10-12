Turiști și localnici s-au adunat la Slănic Moldova pentru „răvășitul oilor”. Ce marchează această sărbătoare tradițională

12-10-2025 | 07:43
ravasit oi

Turiști și localnici s-au adunat la Slănic Moldova, pe muntele Bolovanu, pentru „răvășitul oilor” – momentul care marchează încheierea anului pastoral.

Daniel Moldovan

Ciobanii au coborât oile de pe munte, la sat. Au scos din cămări pastrama, brânza de oaie și au încins o petrecere câmpenească.

De dimineață, gospodarii au pus pe foc ceaunele, iar pe tarabe – cele mai bune produse.

Viorel Nedelcu, turist: „E foarte frumos. Am venit în fiecare an. Acum iau brânză și pastramă tradițională, șorici, vinul, mustul, toate sunt foarte bune.”

Virginia Voinov, turistă: „Mă simt foarte bine, am gustat o pastramă de oaie, un cârnat de oaie cu mămăligă.”

Meșterii populari și-au expus creațiile pentru iubitorii de artă tradițională.

Nini Porojan, olar: „Le arăt cum se mai lucrează un vas tradițional la roata olarului.

Rodion Stoian, meșter popular: „Am venit cu cojoacele specifice ciobănești, am venit cu căciulile specifice ciobănești și cu măștile, că se apropie acuși sărbătorile de iarnă.”

Liana Ciurlică, organizator: „Uitați că am ajuns și la a 10-a ediție a răvășitului oilor aici, la Slănic Moldova, unde încercăm să ducem tradiția mai departe.”

Voia bună și distracția au ținut până târziu, cu muzică și dansuri.

