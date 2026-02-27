John Healey a desemnat oficiali să cerceteze documente ale Ministerului Apărării (MoD) care se întind pe o perioadă de peste două decenii şi să predea poliţiei informaţii despre orice înregistrări privind zboruri care par să aibă legătură cu fostul finanţist american.

El a luat decizia după ce fostul prim-ministru Gordon Brown a scris unui număr de şase forţe de poliţie pentru a cere să investigheze dacă fostul prinţ Andrew a folosit avioane de luptă finanţate din banii contribuabililor şi baze ale RAF în timpul în care era emisar comercial al Regatului Unit pentru a se întâlni cu Epstein.

Fostul prinţ Andrew şi ambasadorul britanic la Washington Peter Mandelson au fost arestaţi şi eliberaţi pe cauţiune în această lună pentru presupuse legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

"Secretarul apărării a dispus o trecere în revistă a tuturor informaţiilor pe care departamentul le-ar putea deţine privind zborurile lui Epstein care au aterizat la baze ale RAF pentru a se asigura că orice informaţie care are legătură cu infracţiunile lui Epstein este descoperită şi înaintată autorităţilor relevante. MoD va susţine orice investigaţii ale poliţiei civile", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

"Gândurile noastre se îndreaptă spre toate victimele infracţiunilor revoltătoare ale lui Epstein", a adăugat el.

Nu este neobişnuit ca aerodromurile RAF să fie folosite pentru aterizarea unor avioane private, clienţii privaţi fiind responsabili de plata tuturor costurilor. O astfel de utilizare a aerodromurilor este aprobată numai atunci când nu afectează securitatea sau operaţiunile aerodromului.

Prim-ministrul Keir Starmer a respins miercuri apelurile la o anchetă publică asupra lui Epstein şi a posibilei utilizări de către acesta a aeroporturilor britanice, afirmând că mai întâi trebuie să aibă loc o anchetă a poliţiei.