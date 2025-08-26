Cinci bărbați arestați, unul sub control judiciar și altul cercetat în libertate după bătaia cu răngi și bâte din Tecuci

Apar primele măsuri după bătaia ca-n filme surprinsă joia trecută într-o benzinărie din Tecuci.

Cinci bărbați cu vârste între 19 și 47 de ani au fost arestați preventiv. Un alt individ este sub control judiciar pentru două luni.

Mai mult, un tânăr de 17 ani este cercetat în libertate.

Scandalul ar fi izbucnit între două grupuri din Focșani, care se pare că aveau de mai multă vreme conflicte.

Un trecător a filmat bătaia cu răngi și bâte. Când a intervenit poliția, suspecții au încercat să fugă. Patru bărbați au fost grav răniți.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

