Deși ajustarea pare minoră, mutarea ceasurilor înainte cu o oră influențează programul de somn, nivelul de energie și modul în care ne raportăm la lumină pe parcursul zilei. Mulți se întreabă exact când are loc această modificare și la ce oră trebuie făcute ajustările.

Ajustarea orei, aplicată în majoritatea statelor europene, influențează nu doar programul de zi cu zi, ci și transportul, activitatea economică și obiceiurile cotidiene. De aceea, este important să știi exact când are loc trecerea la ora de vară în 2026 și cum te poți pregăti pentru această schimbare.

La ce oră se dau ceasurile înainte cu o oră

În noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026, România trece la ora de vară. La ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte cu o oră și vor indica 04:00, marcând oficial începutul perioadei de vară din punct de vedere al timpului.

Această modificare reprezintă o ajustare sezonieră a orei oficiale, menită să alinieze mai bine activitățile zilnice cu ritmul natural al luminii. Chiar dacă durata zilei rămâne aceeași, după schimbare vom beneficia de mai multă lumină în a doua parte a zilei, iar diminețile vor deveni mai scurte.

De ce se schimbă ora

Cunoscută drept trecerea între „ora de iarnă” și „ora de vară”, această practică este folosită în multe țări pentru a sincroniza mai eficient activitățile umane cu lumina naturală. La baza ei stau motive economice, sociale și energetice.

De unde a pornit ideea

Conceptul schimbării orei în funcție de anotimp a fost menționat încă din 1784 de Benjamin Franklin, care sugera că o mai bună utilizare a luminii naturale ar reduce consumul de resurse pentru iluminat. Totuși, ideea a fost pusă în practică mult mai târziu.

Ora de vară a fost introdusă oficial în 1916, în timpul Primului Război Mondial, de Germania, fiind rapid adoptată și de alte state europene. Scopul principal era economisirea energiei. Ulterior, practica a fost abandonată în unele perioade și reintrodusă în contexte de criză, precum cel de-Al Doilea Război Mondial.

Cum se aplică în prezent schimbarea orei

Astăzi, aproximativ 70 de țări folosesc acest sistem, însă regulile diferă. În Uniunea Europeană, schimbarea orei are loc de două ori pe an, în timp ce unele state, precum Islanda sau Turcia, au renunțat complet la această practică.

De ce există ora de vară

Principalul argument în favoarea orei de vară este utilizarea mai eficientă a luminii naturale. Prin mutarea ceasurilor înainte, oamenii se bucură de mai multă lumină seara, ceea ce poate reduce consumul de energie pentru iluminat — deși acest beneficiu este tot mai discutat în prezent.

În plus, expunerea mai mare la lumină naturală poate avea efecte pozitive asupra stării de spirit și sănătății, contribuind inclusiv la reducerea riscului de depresie sezonieră. Totodată, o vizibilitate mai bună seara poate duce la scăderea numărului de accidente rutiere.

Nu în ultimul rând, zilele mai lungi încurajează activitățile în aer liber, de la sport până la socializare.

Țări care au renunțat la schimbarea orei

În ultimii ani, tot mai multe țări au decis să elimine această practică, invocând motive legate de sănătate sau eficiență redusă. Dacă în trecut aproximativ jumătate dintre statele lumii aplicau schimbarea orei, astăzi doar o treime mai păstrează acest obicei.

Statele Unite (în mare parte), Europa și unele regiuni din Canada, Australia sau America Latină continuă să aplice ora de vară. În schimb, majoritatea țărilor din Asia și Africa au renunțat complet. În ultimul deceniu, state precum Rusia, Turcia sau Mexic au decis să elimine schimbarea sezonieră a orei.