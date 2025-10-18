Tot mai mulți angajați români asociază jobul cu stresul și epuizarea. Ce spun specialiștii

18-10-2025 | 19:51
Dacă odinioară locul de muncă era privit ca un simbol al stabilității, dar și ca o importantă resursă de împliniri personale, astăzi tot mai mulți angajați români îl asociază cu stresul, epuizarea și monotonia.

autor
Ciprian Pârvu,  Larisa Antal

Așteptările companiilor cresc constant, ritmul este tot mai alert, iar echilibrul dintre viața profesională și cea personală devine tot mai fragil, spun ei.

Șapte din zece angajați se plâng că jobul le afectează starea generală de bine, cel mai crescut nivel de până acum.

Cu fiecare an care trece, relația dintre români și locul de muncă devine tot mai tensionată.

Unul vrea stabilitate și înțelegere, celălalt implicare și profit.

De aici și ruptura. Cele mai recente studii arată că, indiferent de cât câștigă, pentru unii nu mai contează pe termen lung dacă în schimb trebuie să ofere mai mult din timpul și energia lor.

Marius Luican, managerul companiei de cercetare de piață: „Chiar dacă ne-am aștepta ca beneficiile raționale să domine cu adevărat motivațiile angajaților români, în realitate suntem cu toții un mix între rațional și emoțional. Beneficiile emoționale au început să fie foarte importante, fie că vorbim de lucruri despre petrecerea timpului liber, starea de bine, beneficii care țin de alimentație.”

Fată: „Dacă nu evoluezi, dacă nu ai impact, nu mai conteazăAm lucrat și în retail, am lucrat și la spital privat și cred că la spitalul privat m-am simțit cel mai bine pentru că ajutam oamenii și lucram foarte mult cu pacienții care aveau diferite probleme și chiar simțeam că fac ceva. La retail, foarte multe ore de muncă.”

De altfel, așteptările companiilor au crescut constant. Angajatorii vor din ce în ce mai mult, pun ținte de performanță anual, cu toate că puterile oamenilor sunt limitate.

Șase din zece angajați spun că s-au regăsit în ultimul an în acest scenariu. Este o tendință confirmată inclusiv la nivel global.

Paul Olteanu, trainer focalizat pe neuroștiință: „Sunt demotivante pentru oameni, dacă indiferent ce am făcut anul trecut, anul ăsta trebuie să fac mai mult, mai repede și de multe ori cu mai puțini colegi. Psihicul nostru nu a evoluat pentru genul ăsta de presiune. Dacă nu începem să relaxăm presiunea psihică pe care oamenii o resimt în relația cu munca, o să avem productivitate din ce în ce mai scăzută.”

Lipsa motivației și stresul apasă și pe umerii managerilor, care au devenit în unele companii mai mult „transmițători de presiune” și nu mediatori între conducere și angajați.

Corespondent Știrile ProTV: „În teorie, în multe companii programul de lucru se termină la ora 17. Însă, în realitate, biroul a ajuns să depășească granițele clădirii în care lucrăm. Am ajuns, așadar, să îl luăm cu noi peste tot, inclusiv seara, când ajungem acasă. Șefii și colegii ne sună, avem de răspuns la e-mailuri și nu mai știm să ne deconectăm. Iar asta ne obosește mental și afectează productivitatea.”

