Primul job, tot mai greu de găsit pentru Generația Z. Posturile pentru începători au scăzut cu aproape 30%

Primul loc de muncă este tot mai greu de găsit. Potrivit unui studiu făcut la nivel mondial, tinerii din Generația Z, intră în pâine într-o perioadă în care posturile pentru începători au scăzut cu aproape 30%.

Multe companii se bazează mai nou pe inteligența artificială pentru sarcini date înaintea celor aflați la început de carieră.

Ștefan studiază Informatică în limba engleză la Timișoara. În trecut, studenții de la această specializare erau recrutați de companii încă din anul doi. Tânărul spune că, în ultimele luni, și-a depus CV-ul în mai multe locuri dar nu a reușit să obțină nici măcar un post de internship.

Ștefan, student: „Este mult mai greu decât în anii trecuți că acum piața muncii nu este cea mai bună.”

Răzvan este freelancer și caută un loc de muncă permanent. Deși are experiență, nu și-a găsit încă o slujbă.

Răzvan Andrei Tudor, student: „În mare parte nu mi-au răspuns la email”.

Un studiu realizat la nivel mondial de o cunoscută companie de resurse umane arată că, de la începutul anului trecut, numărul de posturi „entry-level" a scăzut cu 29%. Este vorba de slujbe cu nivel minim de experiență, cu sarcini care, arată cercetarea, în unele companii au fost preluate de inteligența artificială.

Cele mai multe astfel de locuri de muncă au dispărut din IT, 35%.

Andreea Amza, consilier în carieră: „Este întâmpinată de studenți o astfel de dificultate. E puțin mai dificil, pare, să se angajeze după facultate”.

Analiza mai arată că, în primii cinci ani de carieră, tinerii din Generația Z stau în medie un pic mai mult de un an la un loc de muncă.

Cristina Andreca, director HR companie: „Pe ei îi văd mai curajoși. Sunt oameni care nu sunt mulțumiți în jobul pe care îl au și caută altceva. Poate nici ei nu sunt foarte hotărâți de ceea ce caută.”

„Lipsa de perspectivă" este principalul motiv pentru care pleacă tinerii de la un loc de muncă, potrivit cercetării.

Mihai Oancea, coordonatorul de recrutare al unei companii: „Nu putem discuta acum de stabilitatea care era înainte, stabilitatea veche, stăteai la un loc de muncă 10-20 de ani. Ei sunt curioși, au ocazia să vadă mai multe medii, mai multe culturi.”

Studiul a fost realizat pe 11.250 de angajați din 15 țări și a analizat peste 126 de milioane de anunțuri de angajare.

