În următoarea perioadă, Sebastian Stan se pregătește de lansarea filmului „Fjord”, de Cristian Mungiu, dar și de mult așteptata producție Marvel „Avengers: Doomsday”.

Annabelle Wallis are și ea câteva proiecte mari. Ea joacă alături de Jason Statham în filmul de acțiune „Mutiny” - programat să apară în cinematografe în august - și urmează să apară și în „Unabomb” de la Netflix, un proiect despre Unabomber, Ted Kaczynski.

Contactați de TMZ, reprezentanții celor doi nu au oferit un răspuns.

Povestea ca în filme a lui Sebastian Stan

Mândru de originile sale, actorul care a devenit cunocut pentru rolurile din seria Marvel, va juca în primul film românesc.. anul acesta în regia lui Cristian Mungiu.

Sebastian Stan a fost desemnat cel mai bun actor într-un musical sau comedie, pentru partitura din "A Different Man", unde starul născut în România a interpretat un personaj cu o afecțiune facială gravă, care i-a schimbat drastic înfățișarea.

În discursul de acceptare Sebastian Stan i-a mulțumit mamei pentru că i-a dat șansa acestei cariere: ”Acest premiu e pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Dar și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care s-a însurat cu o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc pentru că ești un bărbat adevărat! România, te iubesc!”