Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” a intervenit în urma unei sesizări cu privire la un posibil cadavru aflat în apele canalului.

„Degajare cadavru din mediul acvatic, din Canalul Dunăre Marea Neagră, zona Ecluza Agigea”, a transmis inițial ISU.

Potrivit anchetatorilor, este vorba de minora de 15 ani, elevă, care a fost dată dispărută de Poliție, după ce pe podul rutier de la Agigea au fost găsite obiecte ale acesteia, printre care un rucsac, nefiind eliminată situația ca adolescenta să se fi sinucis.

Familia minorei, din localitatea Movilița, a sesizat, pe 23 ianuarie, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, după ce fata a plecat de acasă la liceul din municipiul Constanța, unde învăța, dar nu a ajuns la unitatea școlară.