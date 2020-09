Terasele sunt pline, în timp ce restaurantele nu au clienți: „Nu au vrut să intre, era frig și au cerut pături”

Oamenii se tem de boală, nu neapărat de amenzile pentru încălcarea restricțiilor.

O dovedește faptul că după ce a fost permisă deschiderea restaurantelor și în interior, acestea sunt mai mult goale. Clienții evita să stea o perioadă mai lungă de timp într-un spațiu închis, alături de alți oameni, fără mască. De altfel, asociațiile din industria ospitalității estimează că 4 din 10 români, care obișnuiau să iasă în oraș, nu mai fac asta.

Într-un bistro din centrul Capitalei, anul trecut, în aceeași perioadă, interiorul arăta așa: toate scaunele meselor ocupate și o lejeritate a oaspeților lesne de înțeles.

Proprietarul Radu Dumitrescu mărturisește că atmosfera pe care o vedea seară de seară între cei patru pereți ai bistroului de atunci nu mai seamănă deloc cu ceea ce e astăzi.

Radu Dumitrescu, chef bucătar, proprietar bistro: „Având terasă n-a vrut nimeni să stea în interior. Deși este terasa plină, deși țin minte că anii trecuți când era terasa plină oamenii doreau să stea și în interior, acum nu vrea nimeni în interior și preferă să aștepte sau să lase un număr de telefon și să-i sunăm noi când se eliberează o masă. Am avut un eveniment privat și era frig și au cerut pături, nu au vrut să intre, ceea ce mi se pare explicabil, nici eu nu aș sta în interior, aș sta, dar nu în locuri aglomerate.''

Nu există cerere. Tocmai acesta este motivul pentru care, deși autoritățile au anunțat deschiderea restaurantelor în interior la 1 septemebrie, Radu a ținut ușile închise și își primește oaspeții doar pe terasă.

Radu Dumitrescu: „La cum evoluează epidemia, 80% în mintea mea a încolțit ideea de a nu deschide în interior. Pare un circ prost: te ridici de la masă, pui masca, te duci, pui mască și e un stres, pentru că vara asta a fost ok, dar eu am gătit puțin, pentru că am stat jandarm printre oameni, ca polițistul: „Purtați masca, nu vă ridicați” și nu știu ce va fi iarna asta pe interior. Menirea noastră, a ăstora de avem cârciumi, trebuie să facem să se simtă safe. Apoi, dacă faci să fie safe înseamnă că o masă de 3 acolo, încă una de 2 și asta nu e afacere, că nu poți să-i obligi să-ți consume mult.”

Și un mic restaurant deschis în urmă cu trei luni, în plină pandemie, unde doi bucătari, ambii și proprietari, gătesc doar tacos după o rețetă mexicană cu moară proprie în subsol încă se lasă pe mâna vremii. Vând zilnic peste 200 de tacos, adică peste 600 de tortillia făcute manual clienților în fața restaurantului la cele 3 mese scoase pe trotuar sau la pachet.

Pentru interior cererea este nesemnificativă. La iarnă vor investi din nou în încălzitoare afară, iar interiorul va fi transformat doar în mese înalte și se va mânca în picioare pe repede înainte.

Cristi Dăscăleanu, chef proprietar: „Avem un spațiu foarte mic.”

Reporter: „Dacă acum ați deschide în interior, câte locuri ați avea?”

Chef: „10 locuri să fie sigur pentru toată lumea.”

Reporter: „Ați reuși să supraviețuiți ca business cu 10 mese?”

Chef: „Cu siguranță nu. Avem prețuri mici, personalul și utilitățile, foarte multe.''

Iar lipsa clienților în interior se simte în toată țara. La Timișoara ori Arad restaurantele sunt în mare parte goale.

Oana Cornu: „După cum vedeți, nu avem niciun client pe sală. Chiar nu am avut aproape niciun client pe sală. Preferă să stea afară sau pur și simplu nu sunt clienți.''

Și Raul Giurgiu povestește cum gesturile clienților extrem de puțini care intră în restaurant s-au schimbat. Vin cu măști și dezinfectante și abia se mișcă de la masă.

Raul Giurgiu, reprezentant restaurant: „În prima săptămână când am deschis restaurantul, cred că am avut 3-4 clienți înăuntru. Nu au 100% încredere în măsuri.''

Într-o piață a oaspeților din România la care adăugăm și turiștii străini, numărul călătoriilor au scăzut. Se simte și lipsa celor care veneau la noi pentru experiențe culinare. Apoi avem o parte de 40%. Sunt oamenii care ies oricum în oraș fie la terasă fie în restaurante, dintre aceștia însă acum 20% tind totuși să facă o rezervare pentru exterior și nu în interior. Mai avem o bucată de 40% care e reprezentată de acei clienți care refuză să iasă în oraș în aceste vremuri din teama de a nu se infecta.