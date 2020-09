Se închid restaurantele în Bacău, Arad, şi Bistriţa-Năsăud. Patronii spun că nu mai pot să își păstreze angajații

La doar o săptămână după redeschidere, mai mulţi proprietari de restaurante din ţară s-au trezit în situaţia ingrată de a pune iar lacătul pe uşă.

Autorităţile i-au anunţat că incidența cazurilor de infectare cu COVID-19 a depăşit 1,5 la mia de locuitori. Se întâmplă asta în Bacău, Arad, şi Bistriţa-Năsăud.

În municipiul Bacău, restaurantele au fost deschise doar o săptămână. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă a decis să le pună din nou lacăt, după ce în zonă, în ultimele 14 zile, rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 1,99 la mia de locuitori.

Constantin Ghindea este proprietarul unuia dintre cele mai cunoscute localuri din oraş. Susţine că decizia închiderii îi provoacă noi pierderi şi îi va fi greu să îşi păstreze toţi angajaţii.

A rămas din nou doar cu încasările de la terasă şi cu cele pe care le face din livrările la domiciliu.

Constantin Ghindea, proprietar restaurant: „Am avut 48 de angajaţi iar datorită pandemiei am rămas cu 28 de oameni care îi ţin foarte greu. Au fost dați în şomaj tehnic, dar am chemat înapoi 28, la insistenţele lor. Am dat drumul la serviciul catering şi la terasă. Am chemat 28 cu toate că nu am nevoie de atâţia. Sunt foarte multe probleme, toţi au familii, au greutăţi, au de plătit rate şi trebuia să îi ajut".

În judeţul Bacău sunt şapte localităţi unde s-au închis restaurantele. Printre acestea, oraşele Comăneşti şi Târgu Ocna.

Oficialii anunță că ar putea urma şi altele.

Carmen Cioltan, purtător de cuvânt Prefectura Bacău: „Lista unităţilor unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1.5 la mia de locuitori se actualizează săptămânal în fiecare zi, de luni până la ora 16."

În toată ţara, sunt 179 de localităţi în care rata de îmbolnăvire depăşeşte 1,5 la mia de locuitori.

Potrivit deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în toate aceste locuri restaurantele şi cafenelele se închid.

Arad, angajatul unui restaurant: „Astea sunt regulile pentru toată lumea şi ne supunem regulilor, nu ne place situaţia în care suntem. Încercam să ne adaptăm cum putem şi sper să trecem cu bine şi să revină totul la normal".

În Arad, judeţ cu 15 localităţi pe listă cu număr mare de îmbolnăviri cu COVID-19, pe angajaţii restaurantelor închise gândul că vor intra în şomaj îi sperie. Odată cu sezonul rece, nu vor mai avea clienţi nici la terase.

„Spun că le este frig şi vor să consume înăuntru, nu afară. Când vine frigul, ce facem, nu mai avem clienţi" declară angajatul unui alt restaurant.

„Nu ştiu ce-o fi cu terasa, se închide aici că merge prost" spune acesta.

În localităţile în care incidența cazurilor de COVID-19 depăşeşte 1,5 la mia de locuitori se închid şi sălile de jocuri. Restricţia poate fi ridicată doar când rata de infectare scade sub această valoare.