Târgurile de Crăciun din țară atrag vizitatori în ciuda scăderii turismului. Luminițele, bun ambasador pentru city break-uri

Stiri Turism
07-12-2025 | 19:52
Deși numărul turiștilor a scăzut ușor în primele 10 luni, din acest an târgurile de Crăciun din țară reușesc să atragă mulți vizitatori. Iar orașele pline de luminițe au devenit destinații potrivite pentru un city break.

autor
Dan Petcu,  Emanuela Băluș

De pildă, la Craiova gradul de ocupare este de 100% la final de săptămână. Turiști din toate colțurile lumii vin să surprindă în fotografii târgul de Crăciun.

Turistă:Suntem pentru prima dată aici, totul este frumos, este perfect, oamenii, mâncarea, totul e bine”.

Turistă:Vrem să descoperim farmecul și minunățiile din țara voastră”.

Weekend-urile sunt rezervate în totalitate, dar și în timpul săptămânii gradul de ocupare este de aproape 75 la sută, spun cei care lucrează în domeniul ospitalității.

Marius Bănică, președintele Asociației Horeca Oltenia:Este foarte clar că a devenit un obicei în a-și rezerva weekend-urile și chiar devine o destinație de city-break”.

O familie cu 2 copii cheltuiește în medie 1.000 de lei într-o singură zi la târg.

Turist:Probabil peste 500 de lei am cheltuit până în momentul de față. În principal pe activități pentru copii - carusel, trenuleț, chestii de genul ăsta, mâncare”.

În Capitală, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, ploaia și frigul nu i-au speriat pe vizitatori.

Turist:Kurtos. E prima dată când încercăm, vedem dacă ne place. Îmi place. Cu lapte, ar fi perfect. Cârnați, carne, sarmale, mămăligă, mâncarea mea preferată!”.

Turist: „Am încercat chiftele moldovenești, kurtos și papanași.”

Și Clujul este plin de vizitatori. Acești tineri au venit din New York.

Fată:A fost foarte frumos să ne plimbăm seara și să încercăm diferitele mâncăruri tradiționale.”

Alții au venit pentru tradițiile românești și decorul de sărbătoare.

Fată: „E frumos să simți magia Crăciunului într-o altă țară”.

Corespondent PROTV: „Și Târgul de Crăciun de la Timișoara atrage turiști. Cei mai mulți vin în weekend, în special din Serbia și Ungaria.”

Turistă:E foarte frumos, decorațiunile, oamenii, totul.”

Târgurile se închid treptat până la începutul anului viitor.

Sursa: Pro TV

Etichete: turisti, city break, craciun, targ de craciun, vizitatori,

Dată publicare: 07-12-2025 19:32

