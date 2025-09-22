Târgul de vechituri din Iași a adunat mii de vizitatori în weekend. Oamenii au descoperit obiecte cu povești din trecut

22-09-2025 | 09:04
targ de vechituri
protv.ro

La Iași, târgul de antichități a adunat mii de oameni în weekend. Au fost expuse obiecte din secolul trecut sau chiar mai vechi. Cărți, ornamente și bijuterii cu o poveste în spate au acum noi proprietari.

Elena Bejinaru

Strada Lăpușneanu s-a animat în ultima zi a festivalului care îi poartă numele. Comercianții au pus la vânzare sute de obiecte, iar cel mai scump a fost un gramofon.

Bărbat:E superb, ne întoarcem în timp. Bineînțeles că mi-aș dori așa ceva acasă. Dar cred că și prețul este pe măsură."

Au atras atenția și instrumentele muzicale sau clopoțeii.

Bărbat:Ne pregătim de achiziționare. Arta. Le iubesc."

Mulți au regăsit obiecte din copilărie.

Bărbat:Uitați acolo sticlele de lapte alea vechi. Stăteai la rând de la 4:00. Stăteai la rând ca la 6:00 să le iei pline.”

Alții au căutat ceva util. Sau obiecte de colecție.

Vânzător:Au cumpărat filozofie, au cumpărat foarte multe cărți. A fost donat în 1850. Aici sunt toți urmașii până la ultimul adult."

Prețurile au pornit de la 5 lei, așa că fiecare pasionat de antichități a găsit câte ceva, indiferent de buget.

