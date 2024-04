Târg de Paște cu tematică „Albă ca Zăpada” la Craiova. „Umblăm după ea. O căutăm”

Pentru cei mai mici au fost amenaje locuri de joacă și ateliere de creație. La Sibiu, 50 de căsuțe așteaptă oaspeți în Piața Mare, la târgul de Paște. Sunt pline ochi cu bunătăți

Comerciant: „Am venit cu cozonaci, cu langoși calzi, avem sărățele, avem turtă dulce sub formă de ouă pictate. Cozonaci umpluți cu rahat, ciocalată și stafide, bavarez sau avem cu nucă sau simplu, fără umplutură, cine cum vrea".

Pentru cei mici, Piața Mare a deventi centrul distracției. Acolo sunt mașinuțe electrice, trenulețe, trambuline și o mică fermă cu iepurași adevărați.

Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul Târgului de Paști Sibiu: „Mulți copii indiferent ce aducem noi aici ei întrebă „dar iepurași vor fi?”. Sunt și anul acesta iepurași vii, adevărați. Copiii se pot duce la ei, îi pot hrăni”.

Primii vizitatori care au luat la pas târgul se declară mulțumiți.

Femeie: „Este deosebit, an de an este tot mai frumos, am fost impresionantă de acele lumânări cu peisaje din Sibiu și am vorbit cu artistul. Este din Chișinău, m-a impresionat mult".

Turist: „Ouă colorate, dulciuri, am văzut lucruri lucrate manual, foarte frumos. E frumos, e bine de privit, vibe-ul e bun".

Târgul de la Sibiu e deschis până în a III-a zi de Paște. Cel de la Brașov, din Piața Sfatului, ține până în 12 mai, când e Sărbătoarea Junilor din Duminica Tomii. Producătorii, majoritatea locali, au venit cu dulcețuri, brânzeturi, cozonaci și pască.

Alina Samoilă, producător: „Noi de post avem colivă. Știm că nu este o prajitruiră, dar e tradițională pentru zona din care sunt eu, pentru Brașov, pentru Șchei. O facem din grâu, nucă, zahar, lamâie și rom”.

Cei în căutare de cadouri au avut de unde alege. De o săptămână e deschis și Târgul de Paște de la Craiova, în Parcul Romanescu. Tema din acest an este „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici".

Turiste: „O căutăm pe Albă că Zăpada. Umblăm după ea și mai venim că mai este până la Paști”.

Turistă: „Îmi place parcul. Din nefericire, foarte mulți copaci sunt tăiați în prezent. Iar voi ați conservat acest loc minunat, verde, care semnifică libertatea pentru mine, e aer curat”.

Vizitator: „Am venit împreună cu nepoții la atelierele de creație. La atelier de încondeiat ouă, sâmbăta trecută am fost la țesut, la pictat linguri de lemn”.

Turiștii nu pleacă fără cel puțin un suvenir. Cele mai căutate sunt, desigur, simbolurile pascale.

Teofilia Lăcrămioara Micoreanu, comerciant: „Am decupat în coajă de ou diverse simboluri etnografice, am dat cu pastă de contur de vitraliu și le-am pictat icoane pe coaja de ou de gâscă, pe o parte am decupat crucea creștinătății și pe partea cealaltă l-am făcut pe Iisus Hristos și Maica Domnului”.

La Oradea, vizitatorii sunt așteptați zilele acestea în curtea interioară a cetății.

Producător: „O să așteptăm clienții cu scoverzi de Bihor, gemurile sunt preparate de Bihor - de prune, de caise, de zmeură".

Vizitator: „Îmi place că ai din ce alege, ai program pentru copii și e frumos".

Târgul de Paște de la Oradea ține 11 zile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: