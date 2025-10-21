Țânțari descoperiți în premieră în una dintre cele mai reci regiuni ale lumii. Fenomenul îngrijorător

Țânțarii au fost găsiți pentru prima dată în Islanda, pe fondul încălzirii globale, care face ca țara să devină mai prielnică pentru insecte.

Până luna aceasta, Islanda era unul dintre puținele locuri de pe glob fără o populație de țânțari – celălalt fiind Antarctica.

Oamenii de știință au prezis de ceva vreme că țânțarii ar putea ajunge să se stabilească în Islanda, deoarece există numeroase habitate propice reproducerii, precum mlaștinile și iazurile. Totuși, multe specii nu pot supraviețui climatului aspru, scrie The Guardian.

Islanda se încălzește alarmant

Însă Islanda se încălzește de patru ori mai repede decât restul emisferei nordice. Ghețarii se prăbușesc, iar în apele țării au fost găsite specii de pești din regiuni sudice mai calde, precum macroul.

Pe măsură ce planeta se încălzește, tot mai multe specii de țânțari sunt descoperite în diferite părți ale lumii. În Marea Britanie, anul acesta au fost găsite ouă ale țânțarului egiptean (Aedes aegypti), iar țânțarul-tigru asiatic (Aedes albopictus) a fost identificat în Kent. Aceste specii invazive pot răspândi boli tropicale precum dengue, chikungunya sau virusul Zika.

Matthías Alfreðsson, entomolog la Institutul de Științe Naturale din Islanda, a confirmat descoperirea. El a identificat personal insectele, după ce au fost trimise de un cercetător amator.

„Trei exemplare de Culiseta annulata au fost găsite în Kiðafell, Kjós – două femele și un mascul. Toate au fost colectate de pe panglici cu vin folosite pentru atragerea moliilor”, a declarat acesta. Specia este rezistentă la frig și poate supraviețui iernilor islandeze adăpostindu-se în pivnițe sau hambare.

Björn Hjaltason, cel care a găsit țânțarii, a povestit descoperirea pe grupul de Facebook „Insects in Iceland”. „La amurgul zilei de 16 octombrie am zărit o muscă ciudată pe o panglică îmbibată în vin roșu”, a spus el, referindu-se la capcana folosită pentru a atrage insecte. „Mi-am dat seama imediat ce se întâmplă și am colectat rapid insecta. Era o femelă.”

A mai prins alte două exemplare și le-a trimis la institutul științific, unde au fost identificate oficial.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













