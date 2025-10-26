Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an în Anglia. Ultimul ei contact a fost cu ChatGPT

26-10-2025 | 18:46
Charlotte Leader, în vârstă de 23 de ani, a fost găsită moartă în pat, trupul ei fiind deja mumificat. Ancheta a stabilit că tânăra se izolase complet, iar singura ei interacțiune din ultimele luni fusese cu ChatGPT.

Ioana Andreescu

Charlotte a murit la doar 23 de ani, în apartamentul ei, învelită în pături. Nimeni nu a observat absența ei timp de peste un an, până când pompierii au spart ușa locuinței, în august anul trecut, și i-au descoperit trupul.

Vecinii au declarat că aproape niciodată nu o vedeau ieșind din casă, iar familia nu mai avusese vești de la ea din septembrie 2021, potrivit FanPage.

Ultimul mesaj: „Ajută-mă”

Ancheta condusă de medicul legist din Bolton a concluzionat că tânăra nu a fost victima unei violențe, nici externe, nici auto-provocate, ci probabil a murit brusc din cauza stării sale fragile de sănătate. Charlotte suferea de tulburări de sănătate mintală și, în timp, se distanțase total atât de familie, cât și de serviciile de specialitate.

O dispariție ignorată timp de un an

Ultimele ei mesaje, trimise pe 30 iulie 2024, au fost către ChatGPT. „Ajută-mă, am fost din nou să iau mâncare”, a scris. AI-ul a răspuns: „Pari nesigură în legătură cu mâncarea”, iar ea a replicat: „E mâncare pe care nu mi-am dorit-o și e frustrant.”

Moartea ei ar fi survenit chiar în acea zi. Nu s-au găsit droguri sau medicamente în apartament. „Părea că îi păsa în continuare de viața ei, deși suferea de tulburări alimentare, inclusiv bulimie, încă din copilărie”, a declarat sora sa.

Sursa: fanpage.it

