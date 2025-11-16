Spiritele se încing la „Trădătorii”. Nevinoații au obținut prima lor mare victorie

S-au încins spiritele săptămâna aceasta în emisiunea-fenomen „Trădătorii”. Jucătorii nevinovați au avut prima lor victorie - au reușit să elimine un trădător.

Ce îi mai așteaptă pe concurenți, vedem miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și în avans pe VOYO. Săptămâna aceasta, în castel, lucrurile au luat întorsături neașteptate.

Trădătorilor nu le-a mers prea bine și au „ucis” un singur nevinovat.

Iulian este cel care a părăsit definitiv jocul. Nici alianța celor trei trădători nu a mai rămas în picioare și vor să se elimine reciproc.

Alexa: „Următoarea persoană pe care eu mi-o doresc să o văd eliminată este Ionel. Nu vreau să fiu în papucii unui trădător care trădează un alt trădător, dar ești singura variantă în care pot să continui sub radar.”

La prima „Masă Rotundă” de săptămâna aceasta, nevinovații și-au dat, din nou, autogol. L-au eliminat pe unul de-al lor, pe Sasha.

Sasha: „Înainte să părăsesc acest castel vă mulțumesc că m-ați pus pe această steluță, pentru că eu sunt o sămânță stelară.”

A doua Masă Rotundă, însă, le-a adus victoria. Au reușit să-l scoată din joc pe primul trădător. Radu a fost nevoit să plece din castel.

Radu: „Sunt bucuros că am ajuns la această emisiune. De la început am avut o strategie cum să joc, niciunul nu mă cunoaște cum sunt cu adevărat, ca om. Sunt – și am fost de la început până acum, primul trădător pe care l-ați găsit.”

Emisiunea s-a încheiat cu o nouă provocare pentru cei doi trădători rămași.

Ana: „Trădătorii mei, ați rămas doar voi doi. Opțiunile sunt în felul următor: puteți ucide, ca de obicei, și rămâneți în formula asta, sau puteți recruta - încerca să seduceți un nevinovat.”

Cum vor decurge lucrurile și dacă vor reuși să recruteze un nevinovat de partea lor, vedem săptămâna viitoare.

Emisiunea-fenomen TRĂDĂTORII este miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și în avans, pe VOYO.

