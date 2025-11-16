Spiritele se încing la „Trădătorii”. Nevinoații au obținut prima lor mare victorie

Stiri Diverse
16-11-2025 | 08:16
tradatorii
protv.ro

S-au încins spiritele săptămâna aceasta în emisiunea-fenomen „Trădătorii”. Jucătorii nevinovați au avut prima lor victorie - au reușit să elimine un trădător.

autor
Știrile PRO TV

Ce îi mai așteaptă pe concurenți, vedem miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și în avans pe VOYO. Săptămâna aceasta, în castel, lucrurile au luat întorsături neașteptate.

Trădătorilor nu le-a mers prea bine și au „ucis” un singur nevinovat.

Iulian este cel care a părăsit definitiv jocul. Nici alianța celor trei trădători nu a mai rămas în picioare și vor să se elimine reciproc.

Alexa:Următoarea persoană pe care eu mi-o doresc să o văd eliminată este Ionel. Nu vreau să fiu în papucii unui trădător care trădează un alt trădător, dar ești singura variantă în care pot să continui sub radar.”

Citește și
tradatorii
Reality-show-ul „Trădătorii” continuă la PRO TV. Doi concurenți eliminați s-au întors în joc, iar alți patru au plecat

La prima „Masă Rotundă” de săptămâna aceasta, nevinovații și-au dat, din nou, autogol. L-au eliminat pe unul de-al lor, pe Sasha.

Sasha:Înainte să părăsesc acest castel vă mulțumesc că m-ați pus pe această steluță, pentru că eu sunt o sămânță stelară.”

A doua Masă Rotundă, însă, le-a adus victoria. Au reușit să-l scoată din joc pe primul trădător. Radu a fost nevoit să plece din castel.

Radu:Sunt bucuros că am ajuns la această emisiune. De la început am avut o strategie cum să joc, niciunul nu mă cunoaște cum sunt cu adevărat, ca om. Sunt – și am fost de la început până acum, primul trădător pe care l-ați găsit.”

Emisiunea s-a încheiat cu o nouă provocare pentru cei doi trădători rămași.

Ana:Trădătorii mei, ați rămas doar voi doi. Opțiunile sunt în felul următor: puteți ucide, ca de obicei, și rămâneți în formula asta, sau puteți recruta - încerca să seduceți un nevinovat.”

Cum vor decurge lucrurile și dacă vor reuși să recruteze un nevinovat de partea lor, vedem săptămâna viitoare.

Emisiunea-fenomen TRĂDĂTORII este miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și în avans, pe VOYO.

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, voyo, emisiune, tradatorii,

Dată publicare: 16-11-2025 08:16

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
„TRĂDĂTORII” revin. Alianțe fragile, răsturnări de situație și noi eliminări în ediția de joi seară
Stiri actuale
„TRĂDĂTORII” revin. Alianțe fragile, răsturnări de situație și noi eliminări în ediția de joi seară

Miercuri seară, trădătorii au reușit, din nou, să iasă din vizorul nevinovaților. Astfel, în urma voturilor de la Masa Rotundă, Sasha a părăsit competiția.

Reality-show-ul „Trădătorii” continuă la PRO TV. Doi concurenți eliminați s-au întors în joc, iar alți patru au plecat
Stiri Mondene
Reality-show-ul „Trădătorii” continuă la PRO TV. Doi concurenți eliminați s-au întors în joc, iar alți patru au plecat

Emisiunea fenomen TRĂDĂTORII ne ține cu sufletul la gură. Nimic nu este ceea ce pare, iar jocul are întorsături neașteptate de situație.

Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV
Stiri Diverse
Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV

Cei trei trădători au fost aleși și au comis prima crimă: „Credeam că o să mă pună pe gânduri, dar mă simt surprinzător de indiferent față de ei. Nu e nimeni prea important pentru mine încât să nu-l omor”

Recomandări
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Noiembrie 2025

30:03

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28