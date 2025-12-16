Malurile din Herăstrău: câțiva metri reparați cu live-uri. Restul continuă să se surpe

Au reparat câțiva metri de mal și atât. Lucrările de consolidare a malurilor lacului Herăstrău – promise de mai mulți primari generali – nu au început nici în 2025.

Din păcate – după ani de hârțogărie – în timp ce aleșii PMB bifează problema cu live-uri pe Facebook dintr-un singur punct „reparat”, aleea continuă să se surpe în alte zone ale parcului.

2017: primul proiect votat. Zero lucrări

Reparația malurilor Herăstrăului – numită, în limbaj tehnic, „consolidare a malurilor de lac” – nu este, neapărat, un mare proiect de infrastructură. Cu toate astea, a fost peste puterile PMB să îl ducă la bun sfârșit, în ultimii 8 ani.

