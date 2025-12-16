Malurile din Herăstrău: câțiva metri reparați cu live-uri. Restul continuă să se surpe

Stiri Diverse
16-12-2025 | 11:39
Herăstrău
Inquam Photos / Octav Ganea

Au reparat câțiva metri de mal și atât. Lucrările de consolidare a malurilor lacului Herăstrău – promise de mai mulți primari generali – nu au început nici în 2025.

autor
Știrile PRO TV

Din păcate – după ani de hârțogărie – în timp ce aleșii PMB bifează problema cu live-uri pe Facebook dintr-un singur punct „reparat”, aleea continuă să se surpe în alte zone ale parcului.

2017: primul proiect votat. Zero lucrări

Reparația malurilor Herăstrăului – numită, în limbaj tehnic, „consolidare a malurilor de lac” – nu este, neapărat, un mare proiect de infrastructură. Cu toate astea, a fost peste puterile PMB să îl ducă la bun sfârșit, în ultimii 8 ani.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: herastrau, surpare, PMB,

Dată publicare: 16-12-2025 11:39

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Herăstrău, cel mai mare parc din București, intră în reparații după zeci de ani de degradare. Cum va arăta după renovare
Stiri actuale
Herăstrău, cel mai mare parc din București, intră în reparații după zeci de ani de degradare. Cum va arăta după renovare

Herăstrău, cel mai mare și unul dintre cele mai vechi parcuri din București, intră în reparații. Nu a mai fost modernizat de zeci de ani, iar aleile și mobilierul urban sunt vizibil degradate.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”
Stiri Justitie
Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită CSM să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Danileț împotriva României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28